В Шымкенте продавали контрафактные напитки под брендом Coca-Cola

Внеплановые проверки на городских рынках были проведены после официального обращения правообладателя — компании The Coca-Cola Company, которая сообщила о нарушении своих исключительных прав и появлении в продаже продукции сомнительного происхождения.

В ходе проверок специалисты подтвердили факт реализации крупной партии контрафактных прохладительных напитков. Были выявлены признаки подделки, нарушения требований к маркировке, а также отсутствие документов, подтверждающих право на использование товарного знака.

По данным Департамента юстиции, по выявленным фактам возбуждено административное производство по статье 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных обозначений для однородных товаров и услуг.

Материалы административного дела направлены в суд.

В ведомстве подчеркнули, что защита прав интеллектуальной собственности остается одним из приоритетных направлений работы. Контрафактная продукция наносит ущерб правообладателям и может представлять опасность для здоровья потребителей, поскольку нередко производится с нарушением санитарных требований.

Департамент юстиции Шымкента также предупредил предпринимателей об ответственности за реализацию контрафактной продукции и сообщил, что подобные проверки будут проводиться на регулярной основе.