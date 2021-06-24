В Шымкенте большое внимание уделяется материально-техническому оснащению образовательных учреждений.

Об этом на брифинге сообщил аким города Мурат Айтенов.

На оснащение школ предусмотрено около 7 млрд тенге. Всего в школах города оборудовано 32% учебных кабинетов. Школы будут оснащены 278 специальными предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, SТЕМ. Обеспеченность вырастет с 32 до 60 процентов.

Для обеспечения безопасной среды для детей в 36 школах, где нет внутренних туалетов, будут построены дополнительные туалеты, в результате чего проблема будет решена полностью.

Также аким сообщил, что до нового учебного года во всех школах будет установлено видеонаблюдение, соответствующее последним требованиям, и система идентификации личности человека.