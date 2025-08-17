В Шымкенте онкоскрининги стали доступнее

Благодаря изменениям, внесенным в законодательство в конце апреля 2025 года, пройти обследование на онкозаболевания теперь может каждый казахстанец, включая жителей Шымкента, независимо от статуса в системе ОСМС.

Что за изменения?

Апрельские поправки касались расширения мер поддержки в здравоохранении: изменения коснулись онкоскринингов и обеспечения слуховыми аппаратами.

Полное название Закона РК, подписанного Касым-Жомартом Токаевым, звучит так: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации».

В рамках внесенных поправок в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» реализованы важные меры по повышению доступности медицинской помощи, в частности, в сфере ранней диагностики онкологических заболеваний, а также обеспечению слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидность.

Скрининги на онкозаболевания теперь будут проводиться независимо от наличия статуса застрахованности в системе ОСМС. Исследования переходят в систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это значит, что пройти скрининг теперь смогут все граждане Казахстана, соответствующие возрастным и медицинским критериям.

Скрининги. Какие именно?

За разъяснениями РАБАТ обратился к доценту, заведующему отделением радиогинекологии Шымкентского городского онкологического центра, кандидату медицинских наук Багдату ОРМАНОВУ.

Багдат Намазбайулы пояснил, что скрининг на рак молочной железы могут пройти женщины 40-70 лет через каждые два года (в 40, 42, 44… 70 лет). Он проводится с использованием маммографии в двух проекциях, далее в случае необходимости – УЗИ, прицельная маммография, биопсия.

Диагностику на рак шейки матки могут пройти женщины в возрасте 30-70 лет каждые четыре года (в 30, 34, 38… 70 лет) путем взятия цитологического мазка (тест Папаниколау), при необходимости применяются кольпоскопия, биопсия.

Обследование на колоректальный рак проходят мужчины и женщины 50-70 лет через каждые два года (в 50, 52, 54… 70 лет) методом гемокульт-теста (анализ кала на скрытую кровь), при положительном результате – видеоколоноскопия и гистология.

Важно, что скрининги проводятся в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту прикрепления.

Поэтому, когда вам звонят из поликлиники, к которой вы прикреплены, не игнорируйте просьбу медсестры явиться на скрининг-обследование. Процедуры эти совершенно безболезненные и бесплатные. В их эффективности смогли убедиться десятки тысяч шымкентцев.

«Принятые меры позволяют нам, врачам, значительно повысить охват населения онкодиагностикой, обеспечить раннее выявление заболеваний и своевременное лечение, а значит, сохранить здоровье и жизнь», – подытожил Багдат Намазбайулы.

Узнали благодаря скринингу

Около 4 000 шымкентцев узнали об онкозаболевании на ранней стадии.

Действительно, скрининг спасает жизни – эту истину подтверждают тысячи реальных историй. Как, например, случай Адисы Сейденовой из Шымкента.

Женщина не испытывала никаких симптомов, но по приглашению из поликлиники пришла на плановое обследование. В результате скрининга у нее была выявлена доброкачественная опухоль кишечника – предраковое состояние. К счастью, ее удалось удалить вовремя и без тяжелых последствий.

Благодаря таким программам в рамках обязательного медицинского страхования ежегодно тысячи казахстанцев получают шанс на раннее лечение и полное выздоровление.

Адиса Сейденова даже не подозревала, что обычный скрининг может сыграть решающую роль в ее жизни. Женщина прошла обследование, у нее не было никаких жалоб и симптомов заболевания. Но по результатам анализов выявлено предраковое состояние: доброкачественная опухоль в кишечнике.

«Во время сдачи анализов у меня оказался положительный результат на скрытую кровь в кале, хотя до этого никаких симптомов не было. Только были запоры, но я не придавала этому значения. Оказалось, так делать нельзя. После этого меня направили на колоноскопию. В ходе обследования в кишечнике обнаружили полип», – рассказала Адиса Сейденова, жительница Шымкента.

Благодаря своевременному обращению новообразование удалось удалить на раннем этапе без серьезных последствий. Сегодня женщина с уверенностью говорит: «Скрининг – это шанс избежать беды, пока не стало поздно».

Врачи говорят, если вас приглашают на скрининг, лучше найти время и пройти обследование.

А вот мнение врача общей практики Заядуллы Фатхуллаева: «Во время скрининга можно выявить заболевание на начальной стадии. В случае Адисы все вовремя обнаружили и удалили за 30-40 минут путем небольшой операции. Если бы это оказался рак, то его лечение затянулось бы. Поэтому лучше пройти скрининг заранее, чем потом бороться с онкологией, когда может быть уже поздно».

Немного статистики

Как рассказали в Фонде социального медстрахования, благодаря скрининговым обследованиям удалось выявить предраковые заболевания у около четырех тысяч человек.

Бесплатные профилактические осмотры, которые проводятся в рамках обязательного социального медицинского страхования, позволили диагностировать рак молочной железы и шейки матки у 3 391 женщины, а также колоректальный рак – более чем у 500 человек. По словам врачей, раннее выявление заболеваний позволило пациентам своевременно начать лечение. Это второй шанс для тысяч людей, спасенные жизни и судьбы.

Раушан Мусралиева, руководитель отдела филиала ФСМС по г. Шымкенту, убеждена в следующем: «Полученные результаты в очередной раз подтверждают важность скринингов, так как своевременное обследование может сыграть решающую роль в борьбе с тяжелыми заболеваниями. В целом скрининг позволяет на ранней стадии выявить такие заболевания, как поведенческие факторы риска, артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, глаукому, рак шейки матки, рак молочной железы и колоректальный рак, вирусные гепатиты В и С».

Они и не знали…

Кроме онкопатологий, с начала года в ходе скринингов почти у шести тысяч человек были выявлены болезни сердечно-сосудистой системы, а у более тысячи шымкентцев – сахарный диабет и глаукома. Обследования проводятся среди детей от новорожденных до 18 лет, взрослых в возрасте от 30 до 70 лет и в группах риска. Отметим, что, согласно изменениям в закон об ОСМС, онкологические скрининги с будущего года перейдут в перечень ГОБМП и станут бесплатными для всех граждан независимо от их статуса застрахованности в системе ОСМС.