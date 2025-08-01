Около 4000 шымкентцев узнали об онкозаболевании на ранней стадии

Скрининг спасает жизни — эту истину подтверждают тысячи реальных историй, как, например, случай Адисы Сейденовой из Шымкента.

Женщина не испытывала никаких симптомов, но по приглашению пришла на плановое обследование. Результаты скрининга выявили доброкачественную опухоль кишечника — предраковое состояние, которое удалось удалить вовремя, без тяжёлых последствий. Благодаря таким программам в рамках обязательного медстрахования ежегодно тысячи казахстанцев получают шанс на раннее лечение и полное выздоровление.

Адиса Сейденова даже не подозревала, что обычный скрининг может сыграть решающую роль в её жизни. Женщина прошла обследование без жалоб и симптомов, но результаты анализов выявили предраковое состояние: доброкачественную опухоль в кишечнике.

Адиса Сейденова, жительница г. Шымкента: «Во время сдачи анализов у меня оказался положительный результат на скрытую кровь в кале, хотя до этого никаких симптомов не было. Только были запоры, но я не придавала этому значения. Оказалось, так делать нельзя. После этого меня направили на колоноскопию. В ходе обследования в кишечнике обнаружили полип».

Благодаря своевременному обращению, новообразование удалось удалить на раннем этапе без серьёзных последствий. Сегодня женщина с уверенностью говорит: «Скрининг — это шанс избежать беды, пока ещё не стало поздно». Врачи говорят, если вам приглашают на скрининг, лучше выделить время и пройти обследование.

Заядулла Фатхуллаев, врач общей практики: «Во время скрининга можно выявить заболевание на начальной стадии. В случае Адисы, всё вовремя обнаружили и удалили за 30–40 минут путём небольшой операции. Если бы это оказался рак, то его лечение затянулось бы. Поэтому лучше пройти скрининг заранее, чем потом бороться с онкологией, когда уже поздно».

Как рассказали в фонде социального медстрахования, благодаря скрининговым обследованиям удалось выявить предраковые заболевания у около 4 тысяч человек.

Бесплатные профилактические осмотры, которые проводятся в рамках обязательного социального медицинского страхования, позволили диагностировать рак молочной железы и шейки матки у 3 391 женщины, а также колоректальный рак — у более чем 500 пациентов. По словам врачей, раннее выявление заболеваний позволило пациентам своевременно начать лечение. Это — второй шанс для тысяч людей, спасённые жизни и судьбы.

Раушан Мусралиева, руководитель отдела филиала ФСМС по г. Шымкенту: «Полученные результаты в очередной раз подтверждают важность скринингов, так как своевременное обследование может сыграть решающую роль в борьбе с тяжёлыми заболеваниями. В целом скрининг позволяет на ранней стадии выявить такие заболевания как поведенческие факторы риска, артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет, глаукому, рак шейки матки, рак молочной железы и колоректальный рак, вирусные гепатиты В и С».

Кроме онкопатологий, с начала года, в ходе скринингов почти у 6 тысяч человек были выявлены болезни сердечно-сосудистой системы, а у более 1 000 шымкентцев — сахарный диабет и глаукома. Обследования проводятся среди детей от новорожденных до 18 лет; взрослых в возрасте от 30 до 70 лет и группах риска. Отметим, что согласно изменениям в закон об ОСМС, онкологические скрининги с будущего года перейдут в перечень ГОБМП и станут бесплатными для всех граждан независимо от их статуса застрахованности в системе ОСМС.