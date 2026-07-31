В Арыси после масштабной модернизации открыли железнодорожный вокзал «Арыс-2»

В новом здании вокзала предусмотрены комната матери и ребенка, современный зал ожидания, информационные мониторы, система кондиционирования, специальные условия для граждан с ограниченными возможностями и другое необходимое оборудование.

На территории перрона обновили 5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, установлены новые места для ожидания и система освещения.

Новый вокзал рассчитан на обслуживание более 300 пассажиров в сутки и свыше 65 тысяч пассажиров в год.

Среднесуточный поток поездов составляет 18 составов, два из которых следуют по международным направлениям.

Реконструкция вокзального комплекса направлена на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры региона и повышение качества обслуживания пассажиров.