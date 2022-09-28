Три уникальные операции провели пациентам с аритмией в Шымкенте

На операционном столе 70-летняя пациентка. Долгое время пенсионерку беспокоит нарушение сердечного ритма. Лекарства в борьбе с аритмией не помогали.

Специалисты порекомендовали высокотехнологичную операцию без разрезов, под местной внутривенной анестезией. Такой вид хирургического вмешательства занимает от 1 до 3 часов, а процесс реабилитации проходит быстро и легко. Местным специалистам важно научиться делать сложные манипуляции современным, менее травматичным методом.

«По приглашению управления здравоохранения Туркестанской области главного врача ОКБ мы проводим серию высокотехнологичных операций, так называемых радиочастотная абляция проводящих путей. Это малотравматичные операции в лечении аритмии сердца, так называемой пароксизмальной наджелудочковой тахикардии. Операция заключается в том, что мы проводим прижигание аритмии, мы ее уничтожаем. Это проводится через проколы в сосудах, то есть без разрезов, пациент находится в сознании, наркоза нет, но при этом проводится местное обезболивание, восстановительный период очень короткий», —говорит Ринат Камиев, аритмолог больницы управления делами президента г. Астаны

Нарушение ритма сердца и проводимости занимают лидирующую позицию в структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ежегодно в Туркестанской области в операциях нуждаются более 2,5 тысяч пациентов. Без лечения нарушение ритма сердечных сокращений приводит к смертельно опасным осложнениям, вплоть до остановки сердца.

«Причины аритмии они различны, чаще всего они носят наследственный характер, часть аритмий возникают в течение жизни. На это влияют стрессовые ситуации, нагрузки, эмоциональные напряжения, физические, эндокринные, причин очень много. С аритмией качество жизни пациентов страдает, часто они находятся в тревожном состоянии, постоянно ожидая аритмии и не могут выполнять свои рутинные дела», —говорит Ринат Камиев, аритмолог больницы управления делами президента г. Астаны.

Высокотехнологичные операции проводят с помощью немецкого электрофизиологического оборудования: достигается точность всех манипуляций, снижаются риски осложнений и сокращается реабилитационный период.

«Эта аппаратура себя зарекомендовала. С помощью нее проводятся операции в разных странах, то есть это опыт международный и я этот опыт в своем лице передаю своим коллегам, накопленный опыт, и надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество не ограничится только этими операциями, потому что есть серия операций, которые можно проводить в этой клинике так как оборудование позволяет», — отмечает мужчина.

Мастер-классы призваны развивать аритмологическую службу Туркестанской области. Местные специалисты приобретают опыт использования современных методов оперативных вмешательств и использование новых технологий на практике.