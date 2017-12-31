Экспертиза по найденному на реке Кошкарата младенцу продлится месяц, передает Казинформ со ссылкой на руководителя управления государственного языка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозову.

Вместе с тем по результатам экспертизы будут вестись поиски матери ребенка. Дело зарегистрировано в ЕРДР по факту обнаружения трупа.

«Сейчас назначили экспертизу. Без признаков насильственной смерти, это же недоношенный ребенок. Мать найти сложно, будут опрашивать, и в рамках досудебного расследования будут выясняться все обстоятельства происшедшего», — сказала по телефону Салтанат Каракозова.

Напомним, тело младенца ростом 36 сантиметров и весом 690 граммов нашли работники коммунальной организации на реке Кошкарата.

Как сообщил сотрудник предприятия, 27 декабря, примерно в 14.30, они наткнулись на застрявшее в решетке бездыханное тело малышки. Рабочие немедленно вызвали полицию.

«Мы багром очищали решетку на реке близ моста по проспекту Республики. Обнаружили грудного ребенка… Девочка была совершенно без одежды. Я сообщил бригадиру, а он позвонил в полицию», — рассказал очевидец.