Дети отдаленных аулов Сарыагашского района живут в интернате в ужасных условиях

Скандал назревает в интернате, который расположен в Сарыагашском районе.

О жутких условиях, в которых живут и учатся воспитанники учреждения, написала на своей странице Фейсбук известный адвокат Айман Умарова. Публикация вызвала общественный резонанс.

Фотографии обветшалого здания, где учатся, питаются и ночуют дети, возмутили пользователей социальной сети. Строение, в котором несовершеннолетние воспитанники проводят пять дней неделю, по словам адвоката, не выдерживает никакой критики. Журналисты телеканала «Отырар» решили съездить в Сарыагашский район и своими глазами посмотреть, как живут воспитанники интерната, оказавшегося в центре скандала. То, что увидели они, мягко говоря, шокирует.

Одноэтажное небольшое строение — это столовая интерната № 12 в Сарыагашском районе. Снаружи, обычный сельский домик, внутри сильно изношенное помещение. В столовой отсутствуют элементарные условия — нет умывальника, помещение топят углем. Дети обслуживают себя сами.

Интернат № 12 в поселке Жылга стал знаменитым после публикации в фейсбуке известного адвоката Айман Умаровой. Правозащитница написала, что воспитанники сарыагашского учреждения живут в плачевных условиях и опубликовала фотографии полуразваливающихся зданий.

Как выяснилось, одно из них это склад, где хранится уголь, с помощью которого отапливают интернат зимой. Туалет находится на улице. Даже в холодное время года детям приходится бегать на улицу, чтобы справить нужду.

В небольших спальнях ютятся по четверо, а то и по шестеро человек. Умываются дети по очереди в единственной ванной комнате. Правда, воды там не оказалось. В этом убедились журналисты, прибывшие выяснить, в каких условиях живут воспитанники интерната. Здесь учатся дети из семей, которые живут в глубинках Сарыагашского района. Ходить в обычную школу у этих ребят нет возможности, поэтому их родителям приходится отдавать своих детей в интернат. Они тут живут и учатся 5 дней в неделю. На выходных едут домой. Эти дети совсем непритязательны, к условиям, которые их окружают здесь, они давно привыкли и не жалуются.

«Постели на всех не хватило, но мы принесем другую», — обещает нам сотрудница интерната.

Большие вопросы вызывает и безопасность детей. В интернате не оказалось огнетушителя и других противопожарных средств.

Администрация учебного учреждения уверяет, никаких претензий к работе их учреждения не поступало.

Баршагуль Кожабаева, и.о. директора школы-интерната №12: «В начале сентября приезжали к нам проверять из санэпидемнадзора. Месяца два назад приезжала проверка из Туркестанской области, с питанием у нас все нормально. А ремонт в здании будет. Надо только уточнить бюджет. Что касается противопожарной безопасности, весь инвентарь находится в школе у завхоза».

Адвокат Айман Умарова также писала, что у администрации интерната нет необходимых документов для эксплуатации здания. Однако эту информацию в Сарыагашском районном отделе образования опровергают. Журналистам чиновники от образования показали всю документацию и сообщили, что выделили деньги на ремонт интерната.

Нурман Усипбеков, заместитель руководителя отдела образования Сарыагашского района ТО: «В этом году будут проводить ремонт интерната на сумму 11 млн тенге. Его начнем в июле. Это будет текущий ремонт, поменяют в основном трубы отопления, обновят столовую и материально-техническую базу. Будет новый туалет.

Правда, заявлениям чиновника о предстоящем ремонте не верит адвокат. Правозащитница считает, что здание интерната давно трещит по швам.

Айман Омарова, адвокат: «На момент моего пребывания там было все ужасно. Там даже простыни вы видели какие? Там шкафчика даже нет. Куда уходят бюджетные деньги?! Там розетки вы видели? Если ребенок пальцем ткнет, кто за него будет в ответе»?

В акимате Сарыагашского района сообщил, что на время ремонта, воспитанников временно переведут в другое учреждение.

Кайрат Абдуалиев, аким Сарыгашского района, ТО: «Этот интернат старый, ему уже больше 50 лет. Мы понимаем, что это проблема, здание обветшало. Мы не будем ждать пока отремонтируют интернат, мы этих детишек переведем в другое здание. Оно здесь, по соседству.

На территории интерната уже начали сносить ветхое строение, которое выполняло роль склада. Когда начнется капитальный ремонт — неизвестно.

Журналисты будут следить за развитием событий.

Шуддин Саидов