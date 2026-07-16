Первые результаты введения нового налогового кодекса

Первые итоги после вступления в силу новых налогового и бюджетного кодексов подвели в правительстве. По данным кабмина, за первое полугодие поступления в государственный бюджет выросли почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большую часть обеспечил повышенный НДС.

Вместе с тем эксперты отмечают, что ряд экономических показателей свидетельствует о постепенном замедлении деловой активности.

Основным источником роста доходов стали поступления по налогу на добавленную стоимость, они увеличились почти в полтора раза. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов достигли 8,5 триллиона тенге, превысив план.

А число плательщиков НДС выросло более чем на 22 тысячи и превысило 158 тысяч субъектов. Вместе с тем эксперты отмечают, что не все показатели выглядят столь оптимистично.

По словам экономиста Жаныбека Айгазина, поступления по корпоративному подоходному и социальному налогам указывают на признаки замедления деловой активности: «КПН первом полугодии этого года, по сравнению с первым полугодием прошлого года, вырос его на 7,3%. С учетом, если смотреть инфляцию реальный показатель исполнения тогда будет в отрицательной зоне, он будет минус. С другой стороны, и второй показатель, тот же самый социальный налог, даже в номинальном выражении, без учета, даже вот с учетом инфляции, он у нас снизился на 1,3%. Наблюдается некоторое замедление, расширение совокупного спроса, то есть деловой активности».

По мнению экспертов, изменения в налоговой системе и новые условия ведения бизнеса сегодня можно сравнить с изменением климата: одним компаниям становится сложнее адаптироваться, тогда как для других открываются новые возможности. Но говорить о том, что реформа принесла успех или провалилась, преждевременно.

«Успех – это когда в результате действий налоговых органов, министерства экономики, которые новую тенденцию задают на рынке, если экономика начнет дальше расти производственный сектор, он если начнет дальше расти, значит это успех. Сами по себе полгода ничего не говорят. Да, видно, что предварительно там собирают люди, платят налоги. Но должна уже меняться и структура экономики», — Расул Рысмамбетов, финансист.

Эксперты отмечают, объективно оценить эффективность нового налогового кодекса можно будет не раньше чем через три года. При этом они уже называют важным достижением отказ от целевых трансфертов из нацфонда. По их мнению, впервые за многие годы правительство старается обходиться без дополнительных средств. Хотя такая политика требует жесткой экономии и пока ограничивает финансирование ряда проектов как в регионах, так и на республиканском уровне.