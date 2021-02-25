На сегодняшний день регистрация недвижимости является одной из самых популярных госуслуг.

Обычно сделать это можно было только у нотариуса. Теперь дешево и быстро зарегистрировать недвижимость можно в ЦОНе.

Для начала нужно забронировать очередь онлайн и прийти за 20 минут до назначенного времени для подтверждения брони.

Необходимые документы для оформления сделки:

Оформленный договор купли-продажи в двух экземплярах;

Техпаспорт недвижимости;

Правоустанавливающие документы на недвижимость (предоставляет продавец);

Если вы состоите в браке, необходимо нотариально заверенное согласие супруга (касается обеих строн);

Если недвижимость покупается у строительной компании, дополнительно предоставляете:

— Решение о продаже,

— Если покупатель состоит в браке, то нотариально заваренное согласие супруга.

Важно в ЦОН необходимо прийти с готовым договором купли-продажи. ЦОН не составляет данный договор. В договоре обязательно укажите все технические характеристики (площадь, этаж, номер квартиры, кадастровый номер и др.) недвижимости.

Если недвижимость приобретается у застройщика, в договоре должно быть указано имя доверенного лица компании, который придет в ЦОН. В случае отсутствия доверенного лица в договоре, в ЦОН приходит директор компании, который подписывает договор купли-продажи и приносит с собой приказ о назначении директором.

Стоимость услуги составляет — 1202,5 тг. Время оказания услуги без учета дня подачи документов — 1 рабочий дней.

.Стоимость услуги, кроме квартир в жилых домах, меняется от вида недвижимости (например складские помещения, паркинги и тд.); Если недвижимость частный дом, то стоимость не меняется, но при этом дополнительно взимается плата за земельный участок и хозпостройки на территории участка.