На сегодняшний день регистрация недвижимости является одной из самых популярных госуслуг.
Обычно сделать это можно было только у нотариуса. Теперь дешево и быстро зарегистрировать недвижимость можно в ЦОНе.
Для начала нужно забронировать очередь онлайн и прийти за 20 минут до назначенного времени для подтверждения брони.
Необходимые документы для оформления сделки:
Оформленный договор купли-продажи в двух экземплярах;
Техпаспорт недвижимости;
Правоустанавливающие документы на недвижимость (предоставляет продавец);
Если вы состоите в браке, необходимо нотариально заверенное согласие супруга (касается обеих строн);
Если недвижимость покупается у строительной компании, дополнительно предоставляете:
— Решение о продаже,
— Если покупатель состоит в браке, то нотариально заваренное согласие супруга.
Важно в ЦОН необходимо прийти с готовым договором купли-продажи. ЦОН не составляет данный договор. В договоре обязательно укажите все технические характеристики (площадь, этаж, номер квартиры, кадастровый номер и др.) недвижимости.
Если недвижимость приобретается у застройщика, в договоре должно быть указано имя доверенного лица компании, который придет в ЦОН. В случае отсутствия доверенного лица в договоре, в ЦОН приходит директор компании, который подписывает договор купли-продажи и приносит с собой приказ о назначении директором.
Стоимость услуги составляет — 1202,5 тг. Время оказания услуги без учета дня подачи документов — 1 рабочий дней.
.Стоимость услуги, кроме квартир в жилых домах, меняется от вида недвижимости (например складские помещения, паркинги и тд.); Если недвижимость частный дом, то стоимость не меняется, но при этом дополнительно взимается плата за земельный участок и хозпостройки на территории участка.