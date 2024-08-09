Кто может рассчитывать на помощь от государства перед школой?

510 тысяч маленьких казахстанцев получат государственную помощь в покупке школьной формы и принадлежностей в преддверии нового учебного года. В Шымкенте подобную помощь окажут 56 тысячам учащихся из 5 категорий. Кампания по приему заявлений и оказанию помощи продлится до 31 августа.

510 тысяч детей получат финансовую помощь в рамках акции «Дорога в школу». В Шымкенте в рамках этой акции поддержку получат больше 56 тысяч учащихся. На каждого ребенка выделят по 43 с половиной тысячи тенге. Сейчас в школах принимают документы для помощи учащимся со второго по девятый классы. Подача заявлений на поддержку детей старших классов стартует после 20 августа.

«2 млрд 400 млн тенге предусмотрено из местного бюджета. Эти средства мы перечислили в бухгалтерию каждой школы. В настоящее время в школах принимают заявления и начинают перечисление средств. По последней информации, деньги уже перечислили почти трем с половиной тысячам учеников. Переведено около ста пятидесяти шести миллионов тенге», — говорит Аширбек Адеев, руководитель отдела управления образования г. Шымкента.

Средства рассчитываются исходя из экономических возможностей каждого региона. Но денежная помощь должны быть не ниже 43 тысяч тенге. Она перечисляется на лицевой счет родителя или законного представителя ребенка.

Помощь могут получить:

дети из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи (АСП);

дети из семей, не получающих АСП, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;

дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;

дети из семей, нуждающихся в экстренной помощи вследствие ЧС;

дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

малообеспеченные семьи с детьми с инвалидностью.

Каждый выделенный из бюджета тенге будет проверен, говорят чиновники. Кроме того родители должны будут предоставить подтверждение того, что средства потрачены именно на покупку школьных принадлежностей.

«В настоящее время регионы начали перечислять средства на счета родителей для приобретения школьных принадлежностей. Они должны предоставить подтверждение покупки необходимых предметов. Каждый родитель пишет заявление на имя директора», — говорит Насымжан Оспанова, председатель комитета по защите прав детей.

Государственную помощь не предоставляют учащимся частных школ. В Шымкенте руководители образовательных учреждений самостоятельно планируют организовать финансовую помощь детям, входящим в 5 категорий нуждающихся. Со спонсорских средств материальную поддержку на подготовку к новому учебному году окажут 5 000 детей.