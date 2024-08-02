Как получить материальную помощь на подготовку ребенка к школе?

Нуждающимся семьям в этом году окажут материальную помощь для того чтобы они могли подготовить своих детей к новому учебному году. В стране действует фонд всеобуча.

Средства оттуда выделят для финансовой поддержки детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того день выделят для детей из тех семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума и оказавшихся в в чрезвычайной ситуации. Средства перечислят на карты и счета родителей.

«Это позволит родителям и детям самостоятельно выбирать поставщиков одежды и школьных принадлежностей, исключая тем самым получение некачественных товаров. Также министерство решило проблему неравномерного распределения средств фонда всеобуча. Теперь установлен минимальный объем финансовой поддержки на каждого обучающегося для приобретения одежды и школьных принадлежностей, который не должен быть ниже величины прожиточного минимума», — говорит Насымжан Оспанова, председатель комитета по охране прав детей министерства просвещения РК.

В 2024 году этот показатель составляет около 43,5 тысяч тенге. Но по регионам сумма разнится, например в Алматы больше 50 тысяч тенге. Чтобы оформить заявку на получение помощи, нужно написать заявление в школе где учится ребенок, при этом иметь незаблокированный банковский счет или карту. Заявления как рассказали в минпросвещения, будут принимать по мере поступления до самого начала учебного года.