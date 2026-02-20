Еще 35 семей стали счастливыми новосёлами в Шымкенте

В Шымкенте очередники из числа социально уязвимых категорий граждан получают квартиры в рамках государственной жилищной программы. Для многих семей это не просто квадратные метры, а уверенность в завтрашнем дне и стабильность для детей.

Жансая Жамбылкызы — мать двоих детей. В очереди на жильё она стояла с 2018 года. Семь лет ожидания были непростыми, но женщина не теряла надежды. Новость о предоставлении квартиры стала для неё полной неожиданностью. Жансая признаётся, что это не просто долгожданное жильё, а уверенность в завтрашнем дне для неё и её детей.

Жансая Жамбылкызы, жительница г. Шымкента:

«В феврале пришло СМС. Сначала я не поверила, подумала, что это мошенники. Потом сказали, что нужно подписать договор, а после этого можно заселяться. Моему счастью нет предела».

Ещё одна обладательница новой квартиры — Айткуль Калтаева. В очереди по льготной категории она стояла 11 лет. Многодетная мама признаётся, что в этом году особенно надеялась получить жильё. За неделю до вручения ключей её пригласили сдать документы, а уже на следующий день пришло сообщение о предоставлении двухкомнатной квартиры в микрорайоне Асар-2.

Айткуль Калтаева, жительница г. Шымкента:

«Я чувствовала, что это произойдёт. Большое спасибо. За неделю до вручения ключей нам сообщили, что нужно сдать документы. Мы их сдали, а на следующий день пришло СМС, в котором было написано, что нам предоставлена двухкомнатная квартира в микрорайоне Асар-2. Это наша долгожданная квартира. Мы стояли в очереди не один год. Когда мы увидели квартиру своими глазами, мы долго не могли поверить, что она теперь наша».

Программа направлена на обеспечение жильём социально уязвимых категорий граждан. Квартиры предоставляются в аренду с правом последующего выкупа. По данным управления жилья, стоимость трёхкомнатной квартиры составляет от 25 до 30 миллионов тенге. До момента покупки семьи могут проживать в квартире на условиях аренды. При этом для отдельных категорий граждан жильё предоставляется бесплатно.

Копжан Толебаев, и.о. руководителя управления жилья г. Шымкента:

«У граждан есть право на приватизацию и оформление жилья в собственность. Если хотят — могут выкупить квартиру, если нет — продолжают проживать в ней. Сроки не ограничены: приобрести жильё можно тогда, когда появится финансовая возможность, хоть через 10–15 лет. Кроме того, есть категории граждан, которые получают квартиры бесплатно. В частности, это инвалиды I и II группы. Для каждой категории предусмотрены свои условия».

Право на бесплатное жильё имеют граждане из числа социально уязвимых категорий: пострадавшие от ядерных испытаний в Семее и аварии на Чернобыльской АЭС, а также сотрудники правоохранительных органов со стажем более 20 лет.