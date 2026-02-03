В Шымкенте ещё 26 семей получили жильё из числа очередников

В Шымкенте продолжается обеспечение жильём граждан, состоящих в очереди. Ещё 26 семей получили ключи от новых арендных квартир в микрорайонах Асар-2, Бозарык и Туран, сообщает пресс-служба акима города.

Долгожданное жильё предоставлено социально уязвимым категориям населения. Среди новосёлов — люди с инвалидностью, родители, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, а также лица, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты.

В ходе церемонии вручения ключей аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поздравил семьи с новосельем и подчеркнул, что обеспечение населения доступным жильём является одним из приоритетных направлений в рамках поручений Президента по повышению уровня жизни граждан.

В акимате отметили, что распределение квартир осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством и установленными процедурами, что обеспечивает прозрачность и социальную справедливость.

Реализация подобных жилищных программ способствует не только решению социальных вопросов, но и комплексному развитию городской инфраструктуры, а также формированию комфортной и безопасной городской среды.