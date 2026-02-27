В Шымкенте ещё 30 семей получили арендное жильё с правом выкупа

Ключи от квартир им вручил аким города. Всего в рамках программы поддержку уже получили около 500 семей из числа социально уязвимых категорий населения.

Среди новых обладателей квартир — граждане, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, а также лица с инвалидностью, многодетные и неполные семьи.

Сара Туткабаева ждала свою очередь 10 лет. В зеркальную дату — 26 февраля 2026 года — мать четверых детей получила долгожданные ключи от квартиры в новом доме и новом микрорайоне.

Сара Туткабаева, жительница Шымкента:

«Прошло уже 10 лет, мы встали в очередь в 2016 году. В этом году даже думали действовать самостоятельно. И вот в месяц Рамазан неожиданно получили такую радостную весть. Нашему счастью нет предела. Пришли с детьми. Нам дают трёхкомнатную квартиру на восьмом этаже. Пусть это будет добрым знаком для всех, кто стоит в очереди».

По данным городского управления жилья, на сегодняшний день квартиры в рамках программы уже получили 485 семей. Это жители из социально уязвимых слоёв населения, для которых приобретение собственного жилья без государственной поддержки было бы практически невозможным.

Копжан Толебаев, исполняющий обязанности руководителя управления жилья города Шымкента:

«Сегодня ключи от квартир получают граждане, приравненные к ветеранам войны, лица с инвалидностью I–II групп, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, неполные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей. Все квартиры соответствуют необходимым стандартам и сдаются с чистовой отделкой».

Квартиры по программе расположены в микрорайонах Асар-2 и Туран. По государственному заказу выкуплено около тысячи квартир. В целом до конца года планируется обеспечить жильём 1529 семей.