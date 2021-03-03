В ШЫМКЕНТЕ В ПРЕДДВЕРИИ 8 МАРТА ВЫПЛАТИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ОБЛАДАТЕЛЯМ ПОДВЕСОК «АЛТЫН АЛҚА», «КҮМІС АЛҚА»

Финансовая помощь многодетным матерям предоставляется ежегодно в праздничные дни в соответствии с решением местного маслихата. На финансовую помощь, предусмотренную в преддверии праздника 8 марта, в этом году из местного бюджета выделено 149 млн тенге, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Более 10 тысяч матерей, имеющих шестерых и более детей, получают единовременную социальную помощь в размере 14 585 (5 МРП) тенге. Об этом сообщили в управлении занятости и социальной защиты.

Для получения единовременной выплаты не нужно сдавать никаких документов. Управление занятости и социальной защиты города Шымкент при выплате праздничных выплат полагается на информацию из базы данных Государственного центра пенсионных выплат.

В Шымкенте с каждым годом растет число обладателей подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Такая финансовая выплата в прошлом году поступила на лицевой счет 9 500 многодетных матерей.