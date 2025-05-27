Шымкентские пенсионеры получат единовременную социальную выплату

Шымкентские пенсионеры старше 70 лет получат единовременную социальную выплату в размере 3 месячных расчетных показателей. Перевод средств запланирован ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.

По словам специалистов, такая инициатива реализуется в Шымкенте впервые. Ожидается, что выплату получат более 36 тысяч человек от 70 лет и старше. На их счета автоматически будет перечислено 11 796 тенге. Обращаться в госорганы или предоставлять документы не потребуется.

Улдана Бекбау, главный специалист городского управления занятости и социальных программ: «С этого года 1 октября начнется выплата единовременной помощи в размере 3 МРП для пенсионеров, достигших и перешагнувших рубеж 70 лет. Ранее такой практики не было. При этом никакие документы сдавать не нужно. Мы получаем список напрямую из центра выплаты пенсий и все будет переведено автоматически».

Социальная поддержка, предназначенная для пожилых людей, будет профинансирована из городского бюджета. Отметим, что в Шымкенте проживает более 97 тысяч пенсионеров. Почти половина из них — старше 70 лет.