Канал поставки наркотиков ликвидировала полиция в Шымкенте

В Шымкенте полицейские задержали 24-летнего парня, который занимался распространением психотропных веществ, передает OTYRAR.

У него обнаружили полкилограмма мефедрона и 25 приготовленных для закладки свертков с “порошком”. И самое интересное началось после. Уже на съемной квартире парня полицейским удалось найти более 1 кг разных наркотиков. Также на месте найдены предметы для их расфасовки – весы, маска, специальные очки.

При опросе стало известно, что мужчина получает посылки на междугороднем такси от жительницы Алматы. Подозреваемую также задержали. Известно, что девушка организовала целую лабораторию по изготовлению наркотических таблеток. У нее найдено 1,5 кг “синтетики” и других видов наркотиков. Выяснилось, что женщина успела отправить еще одну посылку. Наркотики она спрятала в коробке от смартфона, но до адресата посылка не дошла. Таксиста также выявили и изъяли наркотики.