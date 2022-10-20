Столичные урологи приехали в Шымкент для обмена опытом

В «Областной клинической больнице» прошел мастер класс для местных урологов.

На операционном столе 24-летний парень. У пациента врожденная патология -«вазоуретеральный конфликт», заболевание приводит к сдавливанию мочеточника и затруднению оттока мочи, что нарушает качество жизни.

По словам специалиста из столицы, данная патология не редкость, однако из-за отсутствия ярко выраженных симптомов пациенты обращаются в запущенных стадиях, которые требуют срочного хирургического вмешательства.

Бахтияр Касымов, уролог высшей категории, ведущий специалист «Национального научного центра» г. Астаны :

«Сейчас у нас происходит операция по реконструктивно пластической хирургии.У данного пациента врожденная патология, которая называется вазоуретеральный конфликт, то есть на уровне лоханочно-мочеточникового сегмента у пациента врожденное сдавление дополнительным сосудом в области сегмента, и мы сейчас делаем пластику. Уже нашли уровень расположения этого механического препятствия и сейчас пытаемся сделать пластику, то есть обратно соединить лоханку с мочеточником».

Раньше такие сложные операции проводили открытым более травматичным методом. Сегодня хирурги стремятся к современной лапароскопической пластике. Операция выполняется под общей анестезией, хирург делает три маленьких отверстия на брюшной стенке размером не более 1 см, что обеспечивает меньшую травматизацию, минимальный риск и короткий реабилитационный период.

«Сегодня у нас операция проходит при помощи лапароскопии, когда мы используем специальные инструменты и делается доступ через проколы , не делается больших разрезов, а пациенту щадяще, малоинвазивно проводится данная реконструкция. Реабилитационный период очень короткий, обычно на следующий день пациенты уже активно передвигаются, начинают кушать, пить ограничения минимальные, выписка на пятый день»,- говорит уролог высшей категории.

По словам уролога высшей категории Бахтияра Касымова «Областная клиническая больница» оснащена всем необходимым современным оборудованием для проведения высокотехнологичных реконструктивно- пластических операций по восстановлению верхних мочевых путей. Между тем, такие операции проводят в рамках ОСМС.

«Здесь в клинике на данном этапе есть все необходимое для проведения такого рода операций, что касательно наших коллег, которые здесь работают, все вы знаете, что это очень высококвалифицированные, опытные специалисты. Сейчас медицина, технологии не стоят на месте и для больших видов операций требуются навыки, технические и хирургические умения. Для этого я и приезжаю, чтобы поделиться опытом с коллегами и чтобы все виды операций проходили здесь без помощи уже специалистов из других регионов и городов»,— говорит Бахтияр Касымов, ведущий специалист «Национального научного центра» г. Астаны.

В память о талантливом враче, докторе медицинских наук и блестящем руководителе Мукане Егизбаеве, которому в этом году могло бы исполниться 60 лет, в «Областной клинической больнице пройдет ряд мастер классов с участием специалистов из Казахстана, России, Турции, Ташкента и Германии.