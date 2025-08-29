Нацпроект обещает снизить износ коммунальных сетей Шымкента до 16%

В Шымкенте почти три четверти систем водоснабжения и канализации изношены. Для снижения нагрузки и повышения надёжности планируется модернизировать более 160 километров сетей. Это позволит сократить уровень износа до 16%. Общий объём инвестиций — почти 45 миллиардов тенге.

В Шымкенте состоялось заседание по запуску национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Его цель — обновить сети водо-, электро- и теплоснабжения, повысить надёжность инфраструктуры и привлечь инвестиции.

В обсуждении участвовали представители коммунальных предприятий, строительных компаний и отечественных производителей.

Арман Малик, советник вице-премьера РК: «Для этого национального проекта создаётся отдельная цифровая платформа. Монополисты будут подавать заявки онлайн, и каждый этап станет прозрачным: какие работы выполняются, какие кредиты привлечены, какие тарифы утверждены. Вся информация будет в открытом доступе».

На совещании представили пошаговый план до 2026 года. По словам специалистов, модернизация затронет все ключевые направления.

Рзабек Мендикулов, руководитель управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента: «Сегодня износ электросетей составляет 57%. После завершения проекта он снизится до 10%. По теплоснабжению — с 37 до 30%, по водоснабжению и канализации — с 75 до 64%».

В рамках проекта предусмотрено и государственное субсидирование, чтобы не допустить резкого роста тарифов. Организаторы уверены: модернизация обеспечит прозрачность и устойчивое развитие коммунальной системы города.