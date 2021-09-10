Заместитель акима города Шымкент М. Исахов проверил ход данных работ и дал поручения специалистам отрасли по недостаткам.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности дорожного движения в городе Шымкенте нанесена дорожная разметка на улицах Т. Рыскулова (от улицы Байтурсынова до улицы Аль-Фараби), Желтоксан (от проспекта Кунаева до Темирлановского шоссе), Тауке хана (от улицы Сайрам до проспекта Д. Кунаева) и других городских улицах.

С августа по начало нового учебного года обновлены пешеходные дорожки более 100 школ.

Общая протяженность асфальтовой дороги по городу составляет 2029,2 км. С начала года на этой дороге нанесено 215 километров дорожной разметки. Из них 150 километров были вычерчены из термопластика, а остальные 65 километров-из акриловой краски.