35 тонн лимонов планируют собрать ордабасинские аграрии

Жители Ордабасинского района, занимающиеся земледелием и скотоводством, помимо бахчевых культур в теплицах выращивают и цитрусовые.

Кроме того, аграрии уделяют большое внимание плодово-ягодным культурам, на которые выделяются субсидии. Семью Сейдазимовых в селе Ынталы знает каждый. На 50 сотках земли они вырастили Лимонный сад. Саженцы из Узбекистана дают неплохой урожай. В этом году планируют собрать около 35 тонн цитрусовых.

Айдар Сейдазым, житель Ордабасинского района:

«Спустя два года деревья, выращенные в теплице, дали первые плоды. В 2019-ом году собрали 5 тонн, в 2020 году — 15 тонн, в прошлом году — 25 тонн. Сейчас планируем собрать 35 тонн лимонов».

Благодаря заботливому уходу, деревья усеяны плодами. В теплице широко применяется капельный и дождевальный полив. В прошлом году с одного дерева крестьяне получили 76 кг-ов лимонов.

Айдар Сейдазым, житель Ордабасинского района:

«Наше хозяйство заключило договор с Южно-Казахстанским университетом, где я обучаюсь на агронома. Студенты проходят практику. Будущие аграрии учатся как правильно сажать и ухаживать за цитрусовыми, а также за плодовыми деревьями».

У производственного кооператива «Елнур-Айдар» кроме тепличного хозяйства есть яблоневый и гранатовый сады.