Студенты Гуманитарного агро-экономического колледжа побывали на экскурсии и увидели весь процесс утилизации старых автомобилей.

Специалисты ТОО «Оператор РОП», специализирующегося на утилизации машин, организовали экскурсию студентам Гуманитарного агро-экономического колледжа на площадку брикетирования автомобилей. Они продемонстрировали процесс окончательной утилизации старой техники и призвали молодых людей проходить практику на их предприятии.

Брикетирование, то есть сокращение объёма кузова машины до размеров чемодана, процесс сам по себе увлекательный, но если это к тому же твоя работа, то такой специальности нет цены.

Примерно так сотрудники ТОО » Оператор РОП» описывали работу своего предприятия по утилизации автомашин приглашённым студентам Гуманитарного агро-экономического колледжа. Как рассказали специалисты, они смогут принять студентов для прохождения практики, а после окончания учёбы взять на работу.

«В Гуманитарном агро-экономическом колледже сегодня обучается 500 человек по 14-м специальностям. Оператор РОП может 10 студентов в год брать к себе на практику. Это даёт возможность получить практические знания, они смогут получить опыт в разных технических специальностях, к примеру слесарных. Эти навыки им пригодятся», — объяснил суть экскурсии Вячеслав Укстин, менеджер ТОО «Оператор РОП»

Такие же акции по привлечению молодёжи проходят и в других регионах Казахстана на рабочих площадках «Оператора РОП». Сегодня по всей стране уже собрано на утилизацию около 67 тысяч автомашин, из них около 10 тысяч в Южном Казахстане, так что работы хватит надолго. Увиденное на площадке брикетирования заинтересовало некоторых студентов.

«Мне понравился рабочий процесс на этом предприятии. Я учусь по специальности «Механизация сельского хозяйства» и думаю, что практика здесь для меня будет очень полезна. Здесь я смогу узнать устройство автомашин и познакомиться с новым техническим оборудованием», поделился впечатлениями Мухамед Асельсеит, студент 1-го курса Гуманитарного агро-экономического колледжа.

Привлечение на практику студентов с дальнейшим трудоустройством, социально-экономический проект компаниии «Оператор РОП». Реализуется он в рамках президентской стратегии «Казахстан -2050», уделяющей особое внимание профессиональному образованию молодёжи.

Это не только даст возможность молодым специалистам по окончанию учёбы получить работу, но и обеспечит предприятие квалифицированными кадрами.

Данияр Худайбергенов