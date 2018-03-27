Математическая грамотность, родной язык, история Казахстана и два профильных предмета на выбор. Всё как в день сдачи ЕНТ. Те же переживания и три решающих часа для старшеклассников.

Десяток аудиторий Южно-Казахстанского педагогического университета погрузился в атмосферу сдачи единого национального тестирования. Так и задумано руководством ВУЗа и городским отделом образования, чтобы выявить уровень подготовки и максимально настроить ребят к важному дню. Но это еще не все, по результатам тестирования обладатели самых высоких результатов будут награждены.

Мурат Жаркинбеков, ректор ЮКПУ: «Со стороны нашего университета для подготовки уровня знаний школ, нам выделили гранты для наиболее одаренных учеников, у которых быть наивысший балл, это 1, 2, 3 места. 1 место это 100%-ный грант на обучение в нашем университете, а 2 и 3 места — это 70%-ая льгота».

После прохождения ЕНТ сотни школьников отправились на Наурыз в Центральный парк. Организаторы посчитали такую смену обстановки благоприятной, но что чувствовали без пяти минут выпускники?

Камола Халметова, ученица 11 класса: «Психологически это сложно, мы действительно не знаем, что нас ждет. Это как бы для нас было пробным. И это для нас, по-моему, является плюсом. Если раньше были какие-то ошибки, неполадки, то теперь мы понимаем, что нас ждет в будущем и это уже какой — то плюс для нас… Мне кажется это очень поднимает настроение, потому что у нас утром были нервы, мы шатались, не знали, что думать. А после вышли и нас сразу так встречают весело и это весело действительно».

Артем Аверкин, ученик 11 класса: «Самое сложное — это наверно уложиться в точное время… Ну нормально, это же происходит утром. На день это никак не влияет… Настроение поднимается после экзаменов сразу же».

Концертную программу открывает аким Аль-фарабийского района.

Бауыржан Калжанов, аким Аль-Фарабийского района г. Шымкента: «Пусть этот год принесет вам очень большие победы, достижения. Как говорил Глава государства в своем Послании, Казахстан должен развиваться успешно промышленно в условиях четвертой революции. Этот год должен быть очень эффективным. Поэтому с Наурызом, всех благих дел вам желаю».

Помимо концерта были организованы дастархан и национальная выставка. Атмосферу праздника создавали и сами гости, пожаловавшие на празднование Наурыза.

Навруза Рахманова, гость праздника: «Сегодня я даже не знала, что праздник. Меня предупредили об этом вчера, пришла в народном национальном узбекском костюме. Чувствуется праздник, дух этот счастливый, это наш Новый год. Мы тоже очень весело празднуем. Желаю хорошего дня, с праздником Наурыз!»

Гулянья продолжались еще несколько часов: песни, танцы, национальные казахские игры и многое другое, что необходимо и как испокон веков праздновали этот большой весенний праздник обновления — Наурыз.

Зарина Шарипова

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