В Жетысае сотрудники патрульной полиции остановили автомашину марки «Ауди-100» за пересечение двойной сплошной, передает Otyrar.KZ.

Как оказалось, водитель Audi находился в нетрезвом состоянии и его доставили на медицинское освидетельствование.

Согласно заключению, нарушитель ПДД управлял указанной автомашиной в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что ранее решением суда нетрезвого водителя лишили уже водительских прав сроком на 5 лет.

Однако, несмотря на это, житель Жетысайского района не сделал для себя никаких выводов и повторно сел за руль в нетрезвом виде. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемый находится под подпиской. Автомашину водворили на штрафстоянку.