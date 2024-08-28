Шымкентские спорстмены готовы к участию во Всемирных играх кочевников

В V Всемирных играх кочевников примут участие 17 спортсменов из Шымкента. Они завершили подготовку и отправились в столицу. Творческие коллективы и ремесленники, которые представят наш город, отправятся в Астану на следующей неделе.

17 спортсменов из Шымкента будут представлять город на 5-ых Всемирных играх кочевников. Один из участников, Жанибек Кульмырзаев, мастер спорта по стрельбе из лука, находится в сборной всего два года, но уже успел показать высокие результаты. Команда вошла в тройку лидеров на отборочных соревнованиях, что позволило ей участвовать в играх.

Жанибек Кульмырзаев, мастер спорта по стрельбе из лука: «В этом году в отборочных соревнованиях из 10 спортсменов мы стали участниками игр кочевников. В рамках соревнований будет стрельба с расстояния 30 и 60 метров, а также турецкая стрельба с 70 метров. Мы планируем занять первое место».

Сегодня двое мастеров стрельбы из лука отправляются в Астану для продолжения тренировок в составе национальной сборной. Спортсмены из Шымкента на играх кочевников будут соревноваться в десяти видах спорта.

Данияр Мынбаев, директор комплексного спортивного клуба по национальным и конным видам спорта города Шымкента: «Наши спортсмены будут участвовать в кокпаре, тенге ату, стрельбе из лука, тогызкумалаке, қазақ күресі и других видах спорта. Подготовка в Шымкенте прошла успешно, и мы надеемся на хорошие результаты. Сейчас уехали два спортсмена, остальные присоединятся позже для участия в играх кочевников 7 сентября».

Помимо спортсменов, из Шымкента в Астану отправятся творческие коллективы и ремесленники — всего 110 представителей сферы культуры. Они представят национальные искусства и ремесла. 9 сентября в этноауле наши артисты порадуют жителей и гостей столицы своим творчеством.

Молдир Ондасынова, заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов: «В Астану отправляются оркестр казахских национальных инструментов, танцевальные ансамбли “Яссы” и “Казына”. По заданию оргкомитета каждый регион установит по три юрты, где будут проходить выступления. Наши артисты выступят 9 сентября».

Отметим, V Всемирные игры кочевников включают 21 вид спорта, в которых примут участие около 2500 спортсменов из 89 стран. В соревнованиях по национальным видам спорта будет разыграно 97 медалей.