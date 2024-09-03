«Караван единства» отправился на всемирные игры кочевников из Шымкента

Для участия во Всемирных играх кочевников из Шымкента отправился «Караван единства». Представители в области спорта и культуры представят третий мегаполис в Астане.

«Караван единства» отправляется в путешествие из Шымкента в Астану. Ведущие специалисты в сфере спорта и культуры будут прославлять традиции и достижения нашей страны на Всемирных играх кочевников. Один из них — главный судья Талапбек Кыпшакбаев.

Талапбек Кыпшакбаев, главный судья: «Хорошая подготовка спортсменов по асыку, стрельбе из лука, тенге ілу. Мы возлагаем большие надежды на наших спортсменов. Ждем 4-5 призовых мест. Толтай Бақыт готовился в течении года. Он — чемпион Азии и не раз отстаивал честь страны. Теперь по судьям. В национальной игре — теңге ілу — 18 судей, из них шестеро из Шымкента».

В театральной постановке демонстрируют национальный дух и спортивное единство. А предводителю каравана вручат главный элемент игр кочевников — наполненную водой чашу. В Астану её привезут со всех областных центров и городов республиканского значения Казахстана и сольют в тайказан. Он станет символом единства, целостности страны и международного сотрудничества.

Маратбек Мыктыбеков, руководитель управления физической культуры и спорта г. Шымкента: «Надеемся, наши спортсмены в таких новых дисциплинах, как қазақ күресі, асық ату, орда покажут себя. Ждем от них золотые медали. У нас есть чемпионы мира и по тогызкумалак. Мы надеемся на них».

Более 3 тысяч участников из 89 стран мира будут соревноваться в играх кочевников. 18 спортсменов будут защищать честь Казахстана по 10 видам спорта. Шымкентские спортсмены, уверены в управлении физической культуры и спорта, претендуют на призовые места и смогут войти в число сильнейших.

На пятых Всемирных играх кочевников, которые пройдут в главном городе страны, помимо спортсменов, выступят 126 представителей сферы культуры. Некоторые из них отправятся в Астану по «Улице единства».