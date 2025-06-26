Индустриальные зоны Сауранского района дают старт развитию региона

Развитие индустриальных зон в Сауранском районе стало одним из ключевых пунктов рабочей поездки акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова. Новые промышленные площадки, оснащённые всей необходимой инфраструктурой, не только стимулируют предпринимательскую активность, но и открывают реальные возможности для трудоустройства.

С 2024 по 2026 годы в Сауранском районе планируется создать пять индустриальных зон — в сельских округах Карашык, Иассы, Жуйнек, Шорнак и Ушкайык. Общая площадь участков составит около 55 гектаров. На этой территории разместятся 115 проектов. Уже подписаны меморандумы с 60 предпринимателями, 30 из них приступили к строительству.

По словам акима области Нуралхана Кушерова, цель инициативы — не только поддержка бизнеса, но и создание устойчивых источников дохода для местного населения.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Индустриальные зоны — это эффективный инструмент для привлечения инвестиций, поддержки бизнеса и укрепления рынка труда. Мы создаём предпринимателям все условия: от инфраструктуры до логистики. Объединяя их продукцию на одной площадке, мы упрощаем выход на рынок. Это инвестиция в будущее региона».

9 га индустриальной зоны Яссы в селе Еңбекши Дихан рассчитано на 24 проекта. Сейчас 16 предпринимателей уже приступили к реализации своих производств. Среди них — мебельные и швейные цеха, производство дорожных знаков, красок, бумаги, пластика, полуфабрикатов и строительных материалов. Общий объём инвестиций — 6,3 миллиарда тенге. Планируется создать более 600 рабочих мест.

В индустриальной зоне Карашык, площадью 10 гектаров, реализуется 20 проектов. 12 из них уже находятся в стадии строительства. Здесь будут производить двери, окна, вентиляционные трубы, резиновые покрытия, пластиковые ёмкости, а также швейную и мебельную продукцию. Инвестиции составляют 4,5 миллиарда тенге, рабочими местами будут обеспечены 170 человек.

В сельском округе Жуйнек компания «MinPromKaz» строит завод по производству сухих строительных смесей. Площадь участка — 5 гектаров. После запуска предприятие будет выпускать до 300 тонн продукции в год и создаст около 300 рабочих мест.

Мебельные компании «ASIA BREND» и «DIVALUX» уже экспортируют продукцию в регионы Казахстана. На этих предприятиях работает около 150 человек. Сырьё завозится из Турции, обучение сотрудников проходит на месте.

В селе Шорнак формируется индустриальная зона на 8 гектарах. Там будут открыты мебельные цеха. А в округе Ушкайык на территории в 18 гектаров планируется реализовать 37 проектов в период с 2025 по 2030 годы. Параллельно ведётся развитие инвестиционных инициатив в сфере агропрома.

Новые индустриальные зоны Сауранского района — это не только масштабные инвестиции, но и ощутимый вклад в развитие экономики региона. Реализуемые проекты создают рабочие места, улучшают социальную стабильность и способствуют формированию устойчивой предпринимательской среды.