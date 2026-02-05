Современные перинатальные центры построят в Туркестанской области

В Туркестанской области официально началось строительство нового областного перинатального центра на 200 койко-мест в поселке Темирлан. Параллельно в городе Сарыагаш также продолжается возведение перинатального центра.

Аким области Нуралхан Кушеров рассказал о проекте в Темирлане. Новый центр будет соответствовать международным стандартам, его оснастят самым современным медицинским оборудованием. Общая площадь здания составит более 34 тысяч квадратных метров.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:

«Сегодня в Туркестанской области проживает более 2 миллионов человек и это число растет. И для комфортного появления на свет маленьких казахстанцев, обеспечения необходимых медицинских условий для мам, требуется государственное внимание».

Сегодня мы становимся свидетелями еще одной благородной инициативы в нашем регионе. Новый перинатальный центр будет обслуживать жителей Ордабасинского, Байдибекского, Сайрамского, Тюлькубасского районов и города Арыс. Теперь сельчане смогут получать квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая в областной центр. Современное оборудование и высококвалифицированные специалисты обеспечат безопасность матери и ребёнка.

Проект предусматривает оснащение центра современным медицинским оборудованием и оказание высокотехнологичной помощи на областном уровне. Аналогичный центр должны появится еще в одном районе области.

Еркин Забиев, заместитель начальника Управления строительства Туркестанской области:

«В Сарыагаше и Темирлане идет строительство двух перинатальных центров на 300 И 200 мест. Общая стоимость проекта в Темирлане — 45 миллиардов тенге, завершение строительства намечено на 2028 год, после чего объект будет введен в эксплуатацию«.

В прошлом году в регионе уже открылись новые фельдшерско-акушерские пункты в отдалённых населённых пунктах. Новый перинатальный центр позволит снизить нагрузку на существующие учреждения.