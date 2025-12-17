В Шымкенте прошёл бизнес-форум Re.Women

Шымкент в дни форума буквально закипел от женской энергии.

Партия Respublica провела бизнес-форум Re.Women, цель которого — вдохновить женщин-предпринимателей на новые свершения и развитие общества. Более 400 участников со всей страны — политические деятели и активные бизнес-леди — собрались, чтобы обменяться опытом и идеями. Для закрепления впечатлений организаторы устроили выставку с историями успеха и инновационными проектами.

Аскар Молдабек, депутат маслихата г. Шымкента:

«Половина предпринимателей в Казахстане — женщины. Их энергия, смелость и креатив способны не просто развивать отдельные бизнесы, а влиять на экономику и будущее всей страны. Женщины создают рабочие места, внедряют инновации, поддерживают социальные проекты и вдохновляют других своим примером. Поэтому наша задача — дать им возможность реализовать потенциал на максимум, обменяться опытом и найти новые пути для роста. Именно для этого мы собрались сегодня на бизнес-форуме Re.Women, чтобы объединить идеи, показать успешные практики и поддержать каждую инициативу, которая движет страну вперёд».

Форум стал платформой для обсуждений и настоящей мастерской идей. Успешные предприниматели делились своим опытом, рассказывали о поддержке государства, секретах роста бизнеса и законодательстве. А официальные лица презентовали планы и результаты уже реализованных инициатив.

Нилуфар Сайдуллаева, председатель женского крыла партии Respublica:

«За 8 месяцев существования Re.Women мы провели более 500 мероприятий по Казахстану. Оказали поддержку многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями. Проводили форумы, тренинги, семинары. Открыли обучающие школы для развития женщин. Помогли выиграть гранты, открыть собственный бизнес. В целом на бесплатной основе помогаем развивать женский бизнес в Казахстане».

Сегодня в Шымкенте из 250 тысяч предпринимателей более 102 тысяч — женщины. И этот показатель растёт: женская энергия, решимость и креатив становятся настоящим драйвером города. Форум Re.Women доказал, что бизнес и женская энергия — идеальное сочетание для прогресса.