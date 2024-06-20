Международная ярмарка в Худжанде: бизнес-делегация из Шымкента подписала контракты на $400 тыс.

С 17 по 19 июня делегация из города Шымкента, возглавляемая первым заместителем акима города Кайратом Асыловым, приняла участие в X международной торговой ярмарке «Сугд-2024», проходившей в побратимском городе Худжанд.

В рамках мероприятия посол Казахстана в Таджикистане Улумбек Амирханов, первый заместитель акима Шымкента Каирбек Жумабекулы провели переговоры с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой и председателем города Худжанд Шарофиддином Фирдавсом.

Во время переговоров обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Шымкентом и Худжандом, а также возможности реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

Также делегация приняла участие в бизнес-форуме «Торгово-инвестиционные возможности и потенциал сотрудничества», на котором представила инвестиционные возможности и перспективы города Шымкента акимам областей Ташкент, Наманган, Фергана, Самарканд, Бухара и Сырдарья из Узбекистана, мэру города Гянджа из Азербайджана, губернаторам Нижегородской, Московской, Свердловской, Пензенской, Липецкой, Челябинской и Воронежской областей из России, а также руководителю провинции Шэньси из Китая и международным финансовым организациям.

На ярмарке от Шымкента были представлены товары компании «Бал Текстиль», занимающейся производством ковровых изделий, фабрики «Lux Shoes», специализирующейся на производстве обуви, торговых сетей «GraMaD Retail» и «Маркет», а также продукции овощного производства компании «Колесников».

По итогам ярмарки бизнес-делегация подписала пять коммерческих документов и заключила контракты на общую сумму 400 тысяч долларов США с партнерами из других стран.

Эти мероприятия демонстрируют стремление мегаполиса к укреплению сотрудничества и развитию экономических связей с зарубежными странами.

Участие в таких международных событиях является важным шагом на пути к дальнейшему развитию партнерских отношений между Шымкентом и Худжандом.