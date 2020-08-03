1 августа в Шымкенте на Бадамском водохранилище погиб мужчина 1978 года рождения.

Вечером в начале одиннадцатого на пульт Службы спасения «112» поступил экстренный звонок. Звонивший сообщил, что при купании предположительно утонул его друг, 1978 года рождения.

Для проведения поисково-водолазных работ со станции «Тогус» выехала группа водолазов в количестве шести человек. Однако, поиски в указанном квадрате результата не дали.

Работы были приостановлены до утра следующего дня. В семь утра 2 августа было обнаружено тело мужчины в 30-40 метров от береговой черты.

Напомним, что в 2020 году на водолазно-поисковые работы на территории Туркестанской области совершено 26 выездов, в ходе которых извлечены тела 18 человек из них 4 — несовершеннолетние дети. В городе Шымкент осуществлён 1 выезд извлечено тело 1 человека, сообщил главный спасатель ОСО ГУ СПиАСР ДЧС г. Шымкента КЧС МВД РК Павел Вишенин.