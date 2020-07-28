Горожане и жители Туркестанской области оккупировали пляж рядом с Бадамским водохранилищем. В выходные там было не протолкнуться.

Несмотря на строгий запрет санврачей на работу городских пляжей, берег Бадамского водохранилища заполнен людьми в панамках и плавках. Отдыхать сюда приезжают семьями. Купающиеся от камер не прячутся. Произвола и прямого нарушения ограничительных мер, никто из отдыхающих в этом не видит. Шымкентцы объясняют, что так они спасаются от жары. Риск заразиться вирусом, по мнению горожан, на пляжах минимален. Мол, и на суше, и на воде они держаться друг от друга подальше.

«Один раз в неделю приезжаем, купаемся, жарко ведь. Стараемся подальше от других людей, метра на 2 подальше держаться, чтобы соблюдать дистанцию», — говорит Мурат Шавадзе, житель г.Шымкента.

Нарушителей карантинного режима могут оштрафовать только сотрудники СЭС. Их среди мониторинговой группы сегодня не оказалось. Спасателям ничего не оставалось делать, как в очередной раз объяснить нарушителям карантинных мер, что купаться сейчас запрещено. Ну а тем, кто на запреты плевать хотел, напомнили, что лезь в воду «под градусом» опасно, как и купаться в необорудованных местах.

С наступлением жары спасатели выходят в рейды, надеясь, что люди будут осторожнее. Вода несет в себе опасность. Стихия ежегодно забирает десятки человеческих жизней.

«За запрещающие знаки заплывать запрещается, детей без присмотра оставлять запрещается, в состоянии утомления в воду заходить не рекомендуется. Также были разъяснены мероприятия по заражению коронавирусом, то что рекомендуется соблюдать дистанцию — около двух метров», — рассказал Жолдас Ахметов, главный специалист отдела по ЧС Енбекшинского район.

В этом году в Шымкенте, к счастью, не было ни одного летального случая. Спасатели надеются, что и окончание купального сезона порадует нулевой статистикой по погибшим на водоёмах.

Анастасия Новикова