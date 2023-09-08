Глава суда в Туркестанской области подал в отставку после резонансного процесса

Председатель районного суда в Туркестанской области, где в мае вынесли слишком мягкое наказание рецидивисту, убившему в июле девочку, подал в отставку, сообщает Orda.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе Высшего Судебного Совета, куда Нурказы Шетенов направил заявление об увольнении по собственному желанию.

«Заявление Шетенова Н.Б. об освобождении его от занимаемой должности председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области по собственному желанию поступило 7 сентября и будет рассмотрено на предстоящем заседании Совета», – пояснили в пресс-службе.

В июле Верховный суд РК сообщал об освобождении от должности председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области Нурказы Шетенова. Решение приняли в результате служебной проверки по факту вынесения в мае 2023 года незаконного приговора в отношении Сайдолима Гаийбназарова.

Мужчину, который ранее отсидел десять лет за убийство, приговорили к ограничению свободы за нападение на соседа с топором. В июле, находящегося под пробационным контролем Гаийбназарова задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в селе Жибек Жолы.

7 сентября суд признал Гаийбназарова виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы и химической кастрации. Семья погибшего ребёнка требует, чтобы понесли наказание и судьи, которые отпустили рецидивиста на свободу.