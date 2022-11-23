У студентов Шымкента появилась возможность работать в отелях мирового уровня

С такой задачей в Южно-Казахстанском государственном университете прошла встреча руководителей управления туризма и внешних связей со студентами вуза. Кроме того на встречу с будущими выпускниками приехал управляющий отелем « Rixos Aktau ».

Это первое собрание из серии встреч со студентами. Главная цель — помочь будущим специалистам туристической сферы приобрести работу после окончания университета.

Как говорят чиновники, сегодня туризм- сфера многообещающая, имеющая большой потенциал для экономики города.

На встрече с руководителями туристической сферы собралось свыше 300 студентов учащихся факультета туризма. Эта отрасль народного хозяйства сегодня переживает подъём. Реставрируются памятники архитектуры и исторические комплексы, что каждый год привлекает всё больше иностранных туристов, но вместе с тем ощущается острая нехватка специалистов сферы туризма. Поэтому нынешняя встреча по замыслу организаторов собрания должна частично восполнить этот пробел.

«Главная задача этого мероприятия — помочь нашим студентам в трудоустройстве после окончания вуза. Дать им направление в применении полученных знаний. Так как многие студенты закончив обучение, не знают куда идти работать. А мы сможем здесь быть связующим звеном, своеобразным мостом между студентами и работодателями. Так, например, у нас есть более 100 туристических объектов в сфере обслуживания, на которых работает свыше 30 тысяч человек. И здесь именно наше управление сможет помочь в трудоустройстве выпускникам специалистам туристического направления», — рассказал руководитель управления туризма и внешних связей г. Шымкента Ерлан Кыдыров.

Есть у студентов возможность получить работу и в отелях мирового уровня. Управляющий отелем «Rixos Aktau» специально приехал, чтобы рассказать о перспективах будущих выпускников туристических факультетов на берегах Каспийского моря.

“У нас сегодня реализуется большой проект. Мы берём на практику в наш отель студентов соответствующих факультетов с целью дальнейшего трудоустройства. В этом году мы приняли на практику около 100 студентов из 4 вузов республики. В следующем году мы планируем пригласить на практику к нам в отель ещё около 100 студентов туристических факультетов. И с этой целью я сегодня специально приехал сюда», — поделился планами управляющий отелем «Rixos Aktau» Серик Исагалиев.

В ходе встречи студентам ЮКГУ представилась возможность блеснуть знаниями туристической отрасли. Организаторы провели викторину на знание достопримечательностей Шымкента и Южного Казахстана. Победители получили призы. Организаторы встречи отметили высокий уровень подготовки студентов и пообещали, что их компетенции найдут достойное применение.

«Мы находимся со всеми на связи и имеем информацию, где и каких специалистов не хватает. Мы соберём эту информацию и передадим её руководству университета. Потом студенты пройдут там практику. А по окончании учёбы, их возьмут на работу. Именно трудоустройство выпускников по окончании вуза- наша главная цель. Сейчас ощущается острая нехватка специалистов туристической сферы. 1093 специалиста на миллионный город это очень мало. Ощущается кадровый голод. Поэтому мы и проводим это мероприятие», — говорит руководитель управления туризма и внешних связей г. Шымкента Ерлан Кыдыров.

Встреча со студентами не ограничится только Южно-Казахстанским государственным университетом. Запланированы встреча ещё со студентами и специалистами в области туризма Туркестана. В развитии туристической отрасли Южного Казахстана уже сегодня могут сделать свой вклад нынешние студенты. 10 учащихся вуза подготовили 10 проектов по развитию туризма. Самые лучшие работы управление туризма планирует взять для дальнейшего продвижения и реализации. Авторы победивших проектов получат призы -сертификаты на посещение фитнес-клубов и бассейнов.