Дети с особыми потребностями сегодня прошли аттестацию по дзюдо на получение своих первых поясов.

В Шымкенте работают несколько инклюзивных спортивных секций для детей с инвалидностью. Среди них есть футбол, хореография, плавание, дзюдо и бочче. Для детей и подростков такие секции это не только реабилитация, но и социализация в общество.

Спортивная реабилитация, а главное адаптация в общество. В Шымкенте развивают адаптивный спорт. Инклюзивные спортивные секции в мегаполисе существуют уже два года.Всего шесть видов — секция адаптивного дзюдо, плавания, футбола, ДЦП футбола, инклюзивной хореографии и бочче, который является параолимпийским видом спорта. Сегодня дети и подростки с инвалидностью, которые занимаются в секции дзюдо, проходят аттестацию на белые и желтые пояса.

«Это достижение наших детей. К этой аттестации они не пришли одним месяцем или годом, они пришли к этому на протяжении двух лет. Здесь спорт- это часть реабилитации, но главная цель через спорт наших детей социализировать и сделать наших детей достойными гражданами нашей республики», — говорит Айнур Нуркожаева, директор общественного фонда «Мир равных возможностей».

Цель проекта – организация по всему Казахстану сети бесплатных адаптивных и инклюзивных спортивных секций, которые направлены на социализацию детей с разными формами инвалидности через круглогодичные групповые тренировки в интегрированной форме по разным видам спорта. В рамках этого проекта общественный фонд «Мир равных возможностей» открыл секции уже в 20 городах Казахстана для 800 детей и молодежи с инвалидностью.

«Моей Даночке 12 лет, мы занимаемся в секции бочче. У нас генетическое заболевание с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ребенок ходит в секцию с радостью, с ней рядом ее друзья, тренер. Я не верила что у нас получится, но в нас верил тренер и сейчас у нас есть успехи и я благодарна за такую возможность заниматься спортом моему ребенку», — говорит Роза Беркешева, мама особенного ребенка .

Спорт помогает особым детям научиться управлять своим телом, помогает развитию костно-суставной и мышечной систем. Основа развития тренированности — совершенствования нервного управления всеми органами, в том числе и сердцем. В результате тренировки увеличиваются сила, уравновешенность и подвижность нервных процессов. Совершенствуется и координируется взаимодействие моторных и вегетативных функций.