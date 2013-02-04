Кому полагается жилье от государства? Что такое служебное жилье? Есть ли льготы матерям-одиночкам? Что делать, если средств на покупку жилья нет, а жить негде? – это далеко не весь круг вопросов, которые задавали читатели экспертам в рамках проекта «Прямая связь». На вопросы, касающиеся нюансов получения жилья от государства, отвечали руководитель сектора жилья отдела ЖКХ г. Шымкента Гульнара Аширбаева, заместитель директора Жилстройсбербанка Салтанат Бопова и начальник отдела городского центра занятости Мария Тогумбетова.

За час проекта в редакцию дозвонились 25 человек. Несколько звонков было до начала проекта, немало звонили и после. Многие вопросы повторялись, а потому мы собрали наиболее интересные.

– Здравствуйте, я сирота. Мой младший брат в детском доме, старшему – 28 лет. У нас нет собственного жилья. Можем ли мы рассчитывать на получение жилья по госпрограмме?

– Вы можете принять участие в третьем направлении программы «Занятость-2020». Согласно постановлению правительства РК, опубликованному в газете «Казахстанская правда» в начале января и вступившему в законную силу, право принять участие по этому направлению имеют граждане РК из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения, проживающие в населенном пункте с низким экономическим потенциалом, а также воспитанники детских домов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 23 лет. Вот для последней категории предусмотрено трудоустройство и выделение служебного арендного жилья, которое после 5 лет проживания и выполнения работ по договору могут выкупить его по остаточной стоимости и приватизировать. В прошлом году стоимость 1 кв.м составляла 77 тыс. тенге. Арендная плата – 45,8 тенге за 1 кв.м, – ответила на вопрос читательницы Мария Тогумбетова.

– Я стою в очереди как многодетная мать с 2010 года. Когда получу квартиру? – интересовалась Айнур Сыдыкалиева.

– Вам необходимо каждый год в марте справляться о продвижении своей очереди. Могу сказать только одно – сейчас жилье получают те, кто встал в очередь в конце 80-х. Но если вам негде жить и есть возможность вносить ежемесячно определенную сумму, вы можете открыть счет в ЖССБК. Если же нет, вам придется ждать своей очереди. Сколько лет – пока сказать не могу, – пояснила Гульнара Аширбаева.

– Я хотела узнать, подходят ли мой сын и его супруга под категорию «Молодая семья»?

– Критерии для молодой семьи – возраст супругов не более 29 лет, и в браке они должны состоять не менее 2 лет, – ответила Гульнара Аширбаева.

– Мой супруг – работник бюджетной сферы. Есть ли какие-то льготы для бюджетников при получении жилья?

– Как таковых льгот нет. Он может встать в очередь в местный исполнительный орган. Но придется ждать очереди. Преимущества при получении жилья имеют лишь ветераны ВОВ, остальные – в порядке очередности. Можно получить жилье быстрее по линии ЖССБК, но для этого ему надо открыть счет в Жилстройсбербанке для получения жилья по одному из направлений – «Аренда с дальнейшим выкупом». С подробностями работы этого направления вас познакомит заместитель директора Жилстройсбербанка Салтанат Бопова, – сказала Гульнар Аширбаева и передала трубку Салтанат Боповой.

– АО «Жилстройсбербанк Казахстана» является оператором реализации программы «Доступное жилье-2020». В рамках этой программы жилье распределяется по двум направлениям. Первое – жилье для всех категорий населения в собственность и в аренду с последующим выкупом и жилье для категории «Молодая семья» в аренду с последующим выкупом. Стоимость 1 кв.м в чистовой отделке с 4 классом комфортности – до 80000 тенге.

Чтобы получить в собственность и в аренду с последующим выкупом по направлению «Жилье для всех категорий населения» в собственность и в аренду с последующим выкупом, необходимо заключить договор с банком. Жилье выделяется за счет займов банка, накоплений и собственных средств по окончании строительства жилья, а также через аренду жилья с последующим выкупом за счет жилищных займов. Максимальный срок аренды составляет не более 8 лет с даты ввода жилья в эксплуатацию, в период аренды необходимо накопить 50% от стоимости квартиры. К примеру, если у вас нет достаточно накоплений, вы можете воспользоваться «Предварительным жилищным займом». То есть вы можете получить жилье и одновременно накапливать сбережения.

– Мне 27 лет, я перебиваюсь частными заработками. В город приехал из села в надежде найти нормальную работу и перевезти сюда семью. Слышал, что есть какая-то программа, по которой и жилье выделяется, и работой обеспечивают. Правда ли это?

– Действительно, существует такая программа – «Занятость-2020». По третьему направлению этой программы молодежи в возрасте до 29 лет предусматривается выделение комнаты в общежитии, трудоустройство и участие в системе банка ЖСБК (жилстройсбережений Казахстана). Комната в общежитии выделяется сроком на 5 лет. То есть люди могут жить в этой комнате и накапливать деньги на приобретение собственного жилья, – рассказала Мария Тогумбетова.

– Здравствуйте. Я в 87 году встала в очередь на расширение жилья. Мне недавно позвонили из сектора жилья городского отдела ЖКХ и попросили принести документы. Скажите, пожалуйста, неужели это правда и мне могут выделить жилье большей квадратуры? И в каком районе города оно выделяется?

– Действительно, те, кто стояли в очереди на расширение жилья, получат дополнительную жилплощадь или квартиру большей квадратуры. Например, у вас двухкомнатная квартира, а в ней живут 8 человек. Метраж – 43 квадратных метра. А по правилам, на 1 человека должно быть 15-18 метров. Получается менее 6 метров на человека. В Законе «О жилищных отношениях» (ст. 67) указано, что граждане признаются нуждающимися в жилище, если «жилище, в котором проживает семья, не отвечает санитарным и техническим условиям; если в смежных жилых помещениях проживают две и более семей». Именно поэтому мы и просим сейчас принести пакет документов, чтобы провести инвентаризацию и выяснить, нуждается ли заявитель в расширении жилья или уже нет. Что касается микрорайонов, то пока это квартиры в микрорайоне «Нурсат».

– Моя дочь – мать-одиночка. Может ли она встать в очередь на получение жилья?

– Конечно, может, по категории «неполная семья». Для этого ей надо будет прийти в сектор жилья и получить консультацию. Если она подходит, она должна будет сдать документы в ЦОН для постановки в очередь, – ответила на вопрос читательницы Гульнара Аширбаева.

– У меня двое сыновей. Старшему 30 лет, у него трое детей, у второго – четверо. Могут ли они рассчитывать на получение социального жилья?

– Старший сын может получить жилье по линии ЖССБК, только необходимо заключить договор о жилищных сбережениях. А вот младший, у которого четверо детей, может встать в очередь по категории «Многодетная семья».

– Моя дочь уже несколько лет откладывает средства в ЖССБК. Когда ее могут вызвать для участия в пуле?

– Ей самой надо прийти в банк и написать заявление на участие в пуле. После этого ей позвонят и пригласят, – пояснила Салтанат Бопова.

– Смогу ли я впоследствии продать квартиру, которую получила в аренду – социальное жилье?

– Нет, социальное жилье выдается от государства. И вы не можете его продать. Чтобы получить его в собственность, у вас должны быть льготы – инвалидность 1 или 2 группы либо вы должны быть ветераном ВОВ. В остальных случаях вы сможете его только выкупить. А просто бесплатно получить социальное жилье не получится.

– Куда и какие документы можно сдать на получение социального жилья?

– Вам необходимо сходить в ЦОН и получить там перечень документов. Документы на постановку в очередь на получение социального жилья будут приниматься в ЦОНе с 1 марта этого года.

СПРАВКА

Если у вас есть вопросы, касающиеся социального жилья, вы можете задать их по телефону 21-42-76.

Обо всем, что касается жилищных займов ЖСБК, вам расскажут по телефонам: 21-33-62, 21-32-45.

Саида ТУРСУМЕТОВА