Кому полагается жилье от государства? Что такое служебное жилье? Есть ли льготы матерям-одиночкам? Что делать, если средств на покупку жилья нет, а жить негде? – это далеко не весь круг вопросов, которые задавали читатели экспертам в рамках проекта «Прямая связь». На вопросы, касающиеся нюансов получения жилья от государства, отвечали руководитель сектора жилья отдела ЖКХ г. Шымкента Гульнара Аширбаева, заместитель директора Жилстройсбербанка Салтанат Бопова и начальник отдела городского центра занятости Мария Тогумбетова.
За час проекта в редакцию дозвонились 25 человек. Несколько звонков было до начала проекта, немало звонили и после. Многие вопросы повторялись, а потому мы собрали наиболее интересные.
– Здравствуйте, я сирота. Мой младший брат в детском доме, старшему – 28 лет. У нас нет собственного жилья. Можем ли мы рассчитывать на получение жилья по госпрограмме?
– Вы можете принять участие в третьем направлении программы «Занятость-2020». Согласно постановлению правительства РК, опубликованному в газете «Казахстанская правда» в начале января и вступившему в законную силу, право принять участие по этому направлению имеют граждане РК из числа самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного населения, проживающие в населенном пункте с низким экономическим потенциалом, а также воспитанники детских домов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 23 лет. Вот для последней категории предусмотрено трудоустройство и выделение служебного арендного жилья, которое после 5 лет проживания и выполнения работ по договору могут выкупить его по остаточной стоимости и приватизировать. В прошлом году стоимость 1 кв.м составляла 77 тыс. тенге. Арендная плата – 45,8 тенге за 1 кв.м, – ответила на вопрос читательницы Мария Тогумбетова.
– Я стою в очереди как многодетная мать с 2010 года. Когда получу квартиру? – интересовалась Айнур Сыдыкалиева.
– Вам необходимо каждый год в марте справляться о продвижении своей очереди. Могу сказать только одно – сейчас жилье получают те, кто встал в очередь в конце 80-х. Но если вам негде жить и есть возможность вносить ежемесячно определенную сумму, вы можете открыть счет в ЖССБК. Если же нет, вам придется ждать своей очереди. Сколько лет – пока сказать не могу, – пояснила Гульнара Аширбаева.
– Я хотела узнать, подходят ли мой сын и его супруга под категорию «Молодая семья»?
– Критерии для молодой семьи – возраст супругов не более 29 лет, и в браке они должны состоять не менее 2 лет, – ответила Гульнара Аширбаева.
– Мой супруг – работник бюджетной сферы. Есть ли какие-то льготы для бюджетников при получении жилья?
– Как таковых льгот нет. Он может встать в очередь в местный исполнительный орган. Но придется ждать очереди. Преимущества при получении жилья имеют лишь ветераны ВОВ, остальные – в порядке очередности. Можно получить жилье быстрее по линии ЖССБК, но для этого ему надо открыть счет в Жилстройсбербанке для получения жилья по одному из направлений – «Аренда с дальнейшим выкупом». С подробностями работы этого направления вас познакомит заместитель директора Жилстройсбербанка Салтанат Бопова, – сказала Гульнар Аширбаева и передала трубку Салтанат Боповой.
– АО «Жилстройсбербанк Казахстана» является оператором реализации программы «Доступное жилье-2020». В рамках этой программы жилье распределяется по двум направлениям. Первое – жилье для всех категорий населения в собственность и в аренду с последующим выкупом и жилье для категории «Молодая семья» в аренду с последующим выкупом. Стоимость 1 кв.м в чистовой отделке с 4 классом комфортности – до 80000 тенге.
Чтобы получить в собственность и в аренду с последующим выкупом по направлению «Жилье для всех категорий населения» в собственность и в аренду с последующим выкупом, необходимо заключить договор с банком. Жилье выделяется за счет займов банка, накоплений и собственных средств по окончании строительства жилья, а также через аренду жилья с последующим выкупом за счет жилищных займов. Максимальный срок аренды составляет не более 8 лет с даты ввода жилья в эксплуатацию, в период аренды необходимо накопить 50% от стоимости квартиры. К примеру, если у вас нет достаточно накоплений, вы можете воспользоваться «Предварительным жилищным займом». То есть вы можете получить жилье и одновременно накапливать сбережения.
– Мне 27 лет, я перебиваюсь частными заработками. В город приехал из села в надежде найти нормальную работу и перевезти сюда семью. Слышал, что есть какая-то программа, по которой и жилье выделяется, и работой обеспечивают. Правда ли это?
– Действительно, существует такая программа – «Занятость-2020». По третьему направлению этой программы молодежи в возрасте до 29 лет предусматривается выделение комнаты в общежитии, трудоустройство и участие в системе банка ЖСБК (жилстройсбережений Казахстана). Комната в общежитии выделяется сроком на 5 лет. То есть люди могут жить в этой комнате и накапливать деньги на приобретение собственного жилья, – рассказала Мария Тогумбетова.
– Здравствуйте. Я в 87 году встала в очередь на расширение жилья. Мне недавно позвонили из сектора жилья городского отдела ЖКХ и попросили принести документы. Скажите, пожалуйста, неужели это правда и мне могут выделить жилье большей квадратуры? И в каком районе города оно выделяется?
– Действительно, те, кто стояли в очереди на расширение жилья, получат дополнительную жилплощадь или квартиру большей квадратуры. Например, у вас двухкомнатная квартира, а в ней живут 8 человек. Метраж – 43 квадратных метра. А по правилам, на 1 человека должно быть 15-18 метров. Получается менее 6 метров на человека. В Законе «О жилищных отношениях» (ст. 67) указано, что граждане признаются нуждающимися в жилище, если «жилище, в котором проживает семья, не отвечает санитарным и техническим условиям; если в смежных жилых помещениях проживают две и более семей». Именно поэтому мы и просим сейчас принести пакет документов, чтобы провести инвентаризацию и выяснить, нуждается ли заявитель в расширении жилья или уже нет. Что касается микрорайонов, то пока это квартиры в микрорайоне «Нурсат».
– Моя дочь – мать-одиночка. Может ли она встать в очередь на получение жилья?
– Конечно, может, по категории «неполная семья». Для этого ей надо будет прийти в сектор жилья и получить консультацию. Если она подходит, она должна будет сдать документы в ЦОН для постановки в очередь, – ответила на вопрос читательницы Гульнара Аширбаева.
– У меня двое сыновей. Старшему 30 лет, у него трое детей, у второго – четверо. Могут ли они рассчитывать на получение социального жилья?
– Старший сын может получить жилье по линии ЖССБК, только необходимо заключить договор о жилищных сбережениях. А вот младший, у которого четверо детей, может встать в очередь по категории «Многодетная семья».
– Моя дочь уже несколько лет откладывает средства в ЖССБК. Когда ее могут вызвать для участия в пуле?
– Ей самой надо прийти в банк и написать заявление на участие в пуле. После этого ей позвонят и пригласят, – пояснила Салтанат Бопова.
– Смогу ли я впоследствии продать квартиру, которую получила в аренду – социальное жилье?
– Нет, социальное жилье выдается от государства. И вы не можете его продать. Чтобы получить его в собственность, у вас должны быть льготы – инвалидность 1 или 2 группы либо вы должны быть ветераном ВОВ. В остальных случаях вы сможете его только выкупить. А просто бесплатно получить социальное жилье не получится.
– Куда и какие документы можно сдать на получение социального жилья?
– Вам необходимо сходить в ЦОН и получить там перечень документов. Документы на постановку в очередь на получение социального жилья будут приниматься в ЦОНе с 1 марта этого года.
СПРАВКА
Если у вас есть вопросы, касающиеся социального жилья, вы можете задать их по телефону 21-42-76.
Обо всем, что касается жилищных займов ЖСБК, вам расскажут по телефонам: 21-33-62, 21-32-45.
Саида ТУРСУМЕТОВА
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148 Комментариев Включено "Кому полагается жилье от государства?"
poluchaut jil`e te, y kogo rodstvenniki sidyat v etih stryktyrah …mi s myjem podali na ychastok zemli kak molodaya sem`ya, nam myagko govorya nameknyli , chto nado davat` vzyatku chtob ochered` dvigalas`!!! za to sami jivyt v zamkah , vidish takie doma i dymaesh ny kyda bolshe to ??? zamki, a ne doma!!! Ymer`te svoi appetiti gospoda, slugi naroda!!!
я сирота и у меня есть комната в квортире где живём мы все в 5 но там я жить немогу потомушто ненолаживаются розговоры с сестрой и братом могули я получить квортиру? или что бы её получить что нужно?
Мне 37 лет я с рождения жил в детском доме, смогу ли я вставь в очередь на жилье, и куда можно обратиться? Сейчас проживаю в съемной квартире.
Добрый день! Мне 21, пол года работаю в ОВД могу ли я встать на очередь на квартиру и куда мне можно обратится?
Заранее благодарен
с Уважением Бахтияр!
Зачем Вам вставать в очередь? При работе в ОВД, вы и так лет через 5 заработаете на квартиру
Здравствуйте! Мне в данный момент не где жить, у меня трое детей (сын и дочери двойняшки), мы с мужем не живем вместе, он нас бросил еще когда я была беременна двойней. В данный момент старшему сыну 2 года, а двойняшкам 3 месяца. Как можно получить жилье, чтоб можно было ежемесячно выплачивать за квартиру, денег для взноса нет, жить в данный момент негде, квартиру снимаю, мне очень тяжело, подрабатываю в двух местах не официально (т.е. Нет отчислений). Хотелось бы не снимать, а лучше жить в своей квартире и потихоньку выкупать ее, можно ли так получить жилье?
Добрый день, вам нужно обратиться в ЦОН, проконсультироваться или в отдел жилья где вы проживаете, меня затронуло ваше обращение, правильно сказали что в своем земле без крыши и без земли, как по скорее обратитесь так по скорее получите
Я многодетная мать, у меня 6 детей, могу ли я получить квартиру по категории «Многодетная семья», и по категории «неполная семья»? я не работаю, своего дома нет, мужа тоже.
Конечно можете получить квартиру, и темболее у Вас две причины на это. Вот мы тоже как-то задумались после пожара как «Многодетная семья». Хочу встать тоже в очередь. Все эти записи затронуло меня тоже. Аллахым жардем берер Ин щаа Аллах….
Здравствуйте, надеюсь вы ответите на письмо!
Хотелось бы узнать точно через сколько месяцев, лет, веков получишь квартиру, если встать в очередь. Или для быстрого продвижения обязательно взятку дать? Есть какой нибудь человек, который может проконтролировать выдачи квартир, который честен и не позволит нашим местным чиновникам в Кокшетау богатеть на чужих проблемах.
Где гарантия, что я не услышу в ответ от этих гос. служащих грубость в свою сторону, что сама мол виновата, что мать-одиночка троих деток?
Есть кто-нибудь, кто может помочь?!
здравствуйте можно ль получить субсидию на приобретение квартиры если жене 27 лет а мужу 38 лет имеют 2-х детей и живут они 4-м в 22 кв. метрах.
Добрый день. Я мать одиночка с двумя детьми. своего жилья нет, жить не где. Как я могу встать в очередь на получения жилья????
Добрый вечер! Я стою в очереди как «Многодетная мать» с 2007 года. Если мои дочери выйдут замуж и не будут со мной жить мне не дадут квартиру?
Будут ли их проверять о наличия квартиры?
Мой знакомый остался без жилья. Он пенсионер МВД. Квартиру продали дети и уехали в Россию. Обещали купить ему комнату, но увы… Прописан он у меня, так как ему надо было менять документы по утери, я его прописала. Куда ему обратится, что бы получить какую либо крышу над головой.
Вы говорите что положено 15 кВ м на человека это имеется ввиду жилой площади а не общей уточните пожалуйста
Здраствуйте у меня тройх детей я мать одиночка как получить жилье из государства и какие документы нужны спасибо
Здравствуйте! Скажите пожалуйста я многодетная мать одиночка. у меня четверо детей. Не работаю. Могу ли я рассчитывать на госжилье и какие документы нужно подать. И куда обращаться. Спасибо за ранее.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста у меня двое маленьких детей . не замужем. Выпустилась с детского дома в 2009 году могу ли я рассчитывать на жильё от государства
как обширней узнать о проекте молодая семья?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста могу ли я встать в очередь на получение квартиры как мать одиночка? в данный момент я в положении (6 месяц), старшему сыну 7 лет. Муж нас бросил будучи я на 5 месяце беременности. Совместного жилья с мужем нет, все прожитое время снимали квартиру. у него своего жилья нет, у меня тоже обо прописаны у своих родственников! куда идти не знаю, где жить! у брата однокомнатная кв. и своя семья! (Мне говорили что я не имею права стать в очередь так как оба ребенка от одного отца!)
Вопрос. почему чиновники не помогают воспитаникам детских домов сиротам. Ответ. им некогда они думают не как самим больше заработать деньги и как выдвинуть закон чтобы еще больше собирать с сирот налоги себе в карман.
Здравствуйте. Хотела спросить мне 22 года. Я вдова. Есть дочь. Я могу встать в очередь?
Я мать одиночка беременна на второго ребенка муж бросил нас. работаю в гос.органах снимаю квартиру зароботная плата нехватает могу ли я встать в очередь на жилья.
мне 22 года у меня два сыночка я одна правда дети записаны на папу вместе не живём могу ли я рассчитывать на квартиру или нет
Моя сестра мать одиночка. Трое детей. Развелас с мужем переехала в Чимкент из Актобе. Может ли она участвовать в программе в гореде в Шымкенте.
Zdravstvuyte mne 29 a muju 36 let u nas net sopstvenogo jilya.. my snimam kvartyiru u menya dvoe detey. mojem my uchastvovat programme soz. jilya………..
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Я ИНВАЛИД 1 ГРУППЫ МНЕ 35 ЛЕТ В ПРОШЛОМ ГОДУ ОСТАЛСЯ БЕЗ ОБЕИХ НОГ. В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ РАЗВЕЛИСЬ С ЖЕНОЙ ЖИВУ ПОКА У НЕЕ В ЕЕ ДОМЕ. У МЕНЯ НЕТ ЖИЛЬЯ У МОЕГО БРАТА ЕСТЬ ДОМ НО МНЕ ТАМ НЕ МЕСТО. МОГУ ЛИ Я ВСТАТЬ В ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ ИЛИ ПОСЛЕ РАЗВОДА ДОЛЖНО ПРОЙТИ КАКОЕТО ВРЕМЯ И БУДЕТ ЛИ ОНО МОИМ СМОГУТ ЛИ МОИ ДЕТИ ПРОЖИВАТЬ СО МНОЙ И НАСЛЕДОВАТЬ ЖИЛЬЕ ИЛИ ПОСЛЕ МОЕЙ СМЕРТИ КВАРТИРУ У ДЕТЕЙ ОТНИМУТ ИЛИ МОЖНО КВАТИРУ ВЫКУПИТЬ
Добрый день меня зовут Гульнара 26 лет у меня есть сын ему 6 лет я живу с мамой могу или я участвовать в этой программе Занятость 2020 если в ответ. написать на gulya_gulya1988@mail.ru
Я мать одиночка, есть ли какие то льготы для образования моего ребенка? некие скидки или еще что то. помогите пожалуйста
Добрый день я сирота и мне 18 лет я стаю на очереди на квартиру и тут я обменял свой мотоцикл на старенькое авто и думаю если я оформлю на свой имя выдадут ли мне квартиру? Заранее спасибо!
Здравствуйте. Мне 22 года я замужем, будет ребенок. Живем с мужем у его родителях, в однокомнатной квартире. Я с 4 лет без отца, мать воспитанием не занималась, меня воспитывала бабушка двоюродная, но недавно она умерла квартира по наследству переходит к его сыну, тоже однокомнатная так что поделить нельзя, тем более ему тоже нужна квартира, он с женой снимал. Я не работаю а у мужа зарплата не позволяет нам накопить на квартиру. Могу ли я рассчитывать на госпрограмму.
Здравствуйте. Мне 28 лет. Мужу 39. Есть 2 несовершеннолетние дети. Могу ли я получить квартиру по гос.программе? Живём на квартире у тети.
Здравствуйте. Есть ли возможность получить » расширить» квартиру по гос.программе? Мне 28 лет. Мужу 39. Двое детей- сын и дочь. Живём на квартире у тети мужа. Оба не работаем. Дайте ответ пожалуйста… Очень жду…. Заранее спасибо!
Салематсызба, отиниш меним сурагыма жауап беринизши, кутемин! мен озим 2013 тен бери туб диспансерде учеттамын, куюм кетип калган, уш баламмен уй жалдаймын ай сайын алимент алып отырам, енди горсобезден справка алып цонга барсам маган перечень берди менде кезинде аке шешем уй сатп алганда хозяйкамен болп толеуге келискен сонында ол адам уйдин планын договорн бермей калган енди менде тек прописка болганымен ол пландар жок. ал балаларым енемнин уйнде пропискада, сурайын дегеним озим енди бир жерге отырсам боладыма?
Здравствуйте! моя племянница мать одиночка и у неё ребенок инвалид. Есть ли у неё льготы на приватизацию квартиры??? Спасибо.
Добрый вечер! Мне 22 года, сейчас нахожусь на шестом месяце беременности, в Алмате живу на квартире, отец ребенка от нас отказался, сама приезжая,помощи ждать не от куда, есть ли у меня шанс получить квартиру в Алмате? Стоит ли вставать в очередь? И какие документы мне для этого понадобятся?
Здравствуйте! Мне сейчас 29 лет я воспитавалось в дет. доме у меня сейчас вдвое детей мальчик и девочка. Я была в очереди 2003 году и меня сняли с очереда 2006 году. Узнала в этом году что меня вычеркнули с очереди. Подала в суд но мне в суде отказали. Что мне делать чтобы вастонавить очередь и как быть дальше?
Салеметсизбе менин сурагыма жауап беринизши отиниш. Мен 1999-шы жылы 12 кв метирлик жатакханадан жекешелендирилген 1-болме алган едим. 2000-шы жылы турмыска шыгып балалы болдым. 2005-ши жылы жануямнын улгаюына байланысты 1-болмени сатуга тура келди. 2005-ши жылдан бери квартира жалдап турамыэ. Озим калалык жукпалы аурулар ауруханасында мейрбике болып 1987 жылдан бери кызмет жасаймын. Жануямнын улгайганына байланысты уйди кенейту кезегине туруыма боладыма? Кандай кужаттар кажет? Осы сурагыма жауап берурулеринизди кутемин.
Здравствуйте! Меня зовут Алёна я стою в очереди на квартиру как круглая сирота уже 2 года. В этом году мне исполнится 22, а очередь еще не подошла. По статистике квартиры выдаются до 23 лет, как быть если до 23 лет моя очередь не подойдет? Меня уберут из очереди? И к кому можно обратиться с этим вопросом? Заранее Спасибо!
Здравствуйте! моя мама — мать героиня! родила и воспитала 9 детей. в 2012 году остались без отца. Можем ли мы получить квартиру по программе???
Сəлеметсіздерме? Менің жасым 26да, куйеуімде 26 да. Бір баламыз бар. Куйеуім военный (контрактник). Басымызда үйіміз жоқ, арендовать етеміз. Куйеуіме квартирный төленеді адам басына 13400 ден, бірақ өз үйіміз болғаны дұрыс болар еді, сол үшін сіздерден сұрайын дегенім, біздің жағдайда қандай программа бойынша үй ала алады екенбіз? Рахмет, жауаптарыңызды күтемін.
здравствуйте! я вот стою в очериди на квартиру но на данный момент мне негде жить с двумя детьми! я просила выдать мне временную квартиру или же опщежите но мне ответили что ждите свою очередь но я объесняю что мне негде жить! прошу помогите кто нибудь! я сама с детского дома мать одиночка некакой помоши у меня не со стороны государства ни со стороны родных!!!!! прошу помогите мне и моим девочкам!!!!
саламатсыздарма! менин уйленгениме 4 жылдан асты еки балам бар, үйіміз жоқ. мемлекеттік тегін үйге кезекке тұруымызға болады ма? қай жерге баруымыз керек және де қандай документтер қажет?
Здравствуйте! Я бы хотела узнать насчет программы «Молодая семья»… На моего мужа оформлена комната с площадью 14 км/м. У нас двое детей. Можем ли мы встать в очередь на приобретения жилья как молодая семья?! и какие документы нужно собрать?
Здравствуйте! Хотела бы узнать, как встать на очередь. Мужу 36 работает в МВД. мне 35 не работаю у меня вид на жительство. Двое детей 6, и 1,5 лет. своего жилья нет.
Здраствуйте? МНЕ 25 ЛЕТ С МУЖЕМ МЫ ЖИВЕМ 6 ЛЕТ. И У НАС НЕТУ СВОИХ КВАТИР. МОЖЕМ ЛИ МЫ ВСТАТЬ В ОЧЕРЕДЬ НА ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ? ПОЖАЛУИСТА СКАЖИТЕ КУДА МОЖНО ОБРАТИТСЯ ПО ЭТОЙ ВОПРОСУ? ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ОТПРАВЬТЕ ПО ЭТОЙ ПОЧТЕ aida_m.e@mail.ru спосибо за ранее!
здравствуйте скажите пожалуйста я воспитывалась в детдоме у меня нет своего жилья я замужем мне 27 лет двое детей мужу 29 у него есть участок, но там нет никаких камуникаций можем ли мы получить жилье от государства, муж самостоятельно занят.
здравствуйте мне 25 лет я жинат уже как 1 имею дочку хочу получить квартиру от государство какое имею прао получить а какое нет если есть шанс получить квартиру