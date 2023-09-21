Конкурс на арендное жилье для молодежи стартует уже в октябре

Руководитель Управления жилья Жанат Утебаева рассказала OTYRAR как молодежь может получить арендное жилье по госпрограмме

Уже в октябре 2023 года стартует конкурс, в котором молодежь Шымкента до 35 лет может получить арендное жилье. 888 граждан смогут принять участие и обзавестись заветным жильем, говорит Жанат Утебаева.

«Сейчас в управлении строительства принято 444 квартиры. Теперь до конца сентября планируется принять еще 444 квартиры. Затем в октябре стартует конкурс. Рассмотрение документа конкурса занимает до 1,5 месяцев».

Для того чтобы принять участие в конкурсе нужно войти в портал EGov.kz и подать заявку через персональный ЭЦП. Получить квартиру могут люди, имеющие в городе Шымкент последние 3 года. Также, у человека не должно быть собственной недвижимости за последние 5 лет. При этом доход всех членов семьи не должен превышать 125 767 тенге.

По словам, Жанат Утебаевой на данный момент заявку подали более 11 тысяч человек из них отсеяли сразу 7 тысяч из-за несоответствия условиям конкурса.

«У нас ежегодно проводится проверка инвентаря. В ходе инвентаризации граждане, не соответствующие требованиям, исключаются из очереди. Бывает, что человек будучи участником конкурса, не дожидаясь очереди, самостоятельно покупает квартиру. Или же переезжает на другой адрес. В таких случаях они автоматически дисквалифицируются».

В управлении строительства сообщили, что сейчас уже принято 444 квартиры. До конца сентября планируется принять еще 444 квартиры. В целом, в очереди за жильем в Шымкение стоят около 51 тысячи граждан. Из них около 12 тысяч многодетных матерей. Социально уязвимой группой являются около 2 тысяч сирот, 19552 государственных служащих, 17643 гражданина.