Подарок женской половине Шымкента сделали 6 марта горожане-мужчины. В Шымкенте прошел общегородской субботник, посвященный Международному женскому дню — 8 Марта. На субботник вышла только мужская половина Шымкента и области.
Этой акцией мужчины ЮКО поздравили милых женщин с первым прекрасным праздником весны. В субботнике приняли участие глава региона и аким города Шымкента, которые посадили саженцы в Центральном парке. Можно сказать, что главы Шымкента и ЮКО возглавили сегодня городской субботник.
Мужчины привели в порядок улицы Шымкента, покрасили бордюры и почистили малые архитектурные формы, а также высадили саженцы в парках города.
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Отметим, что праздничный субботник проходит во всех районах.
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4 Комментариев Включено "На первый общегородской субботник в Шымкенте вышли исключительно мужчины"
Бя-я…
Теперь ждём ответку, до 7 Мая почистите «Кошкарку»))
Мало почистить, вдоль Кошкар-аты, Карасу и м всех каналов Шымкента через весь город сделать пешеходные берега с озеленением. И решения суда не надо, во все времена, как и сейчас существовала водоохранная зона.
В Шымкенте свои законы))