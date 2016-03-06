На первый общегородской субботник в Шымкенте вышли исключительно мужчины

Подарок женской половине Шымкента сделали 6 марта горожане-мужчины. В Шымкенте прошел общегородской субботник, посвященный Международному женскому дню — 8 Марта. На субботник вышла только мужская половина Шымкента и области.

Этой акцией мужчины ЮКО поздравили милых женщин с первым прекрасным праздником весны. В субботнике приняли участие глава региона и аким города Шымкента, которые посадили саженцы в Центральном парке. Можно сказать, что главы Шымкента и ЮКО возглавили сегодня городской субботник.

Мужчины привели в порядок улицы Шымкента, покрасили бордюры и почистили малые архитектурные формы, а также высадили саженцы в парках города.

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Отметим, что праздничный субботник проходит во всех районах.