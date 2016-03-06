На первый общегородской субботник в Шымкенте вышли исключительно мужчины

От
Елена Бояршинова
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Подарок женской половине Шымкента сделали 6 марта горожане-мужчины. В Шымкенте прошел общегородской субботник, посвященный Международному женскому дню — 8 Марта. На субботник вышла только мужская половина Шымкента и области.

Этой акцией мужчины ЮКО поздравили милых женщин с первым прекрасным праздником весны. В субботнике приняли участие глава региона и аким города Шымкента, которые посадили саженцы в Центральном парке. Можно сказать, что главы Шымкента и ЮКО возглавили сегодня городской субботник.

Мужчины привели в порядок улицы Шымкента, покрасили бордюры и почистили малые архитектурные формы, а также высадили саженцы в парках города.

Отметим, что праздничный субботник проходит во всех районах.

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4 Комментариев Включено "На первый общегородской субботник в Шымкенте вышли исключительно мужчины"

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Konstantin
Гость
Konstantin

Бя-я…

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10 месяцев 8 дней назад
ПИЛА ДОС))
Гость
ПИЛА ДОС))

Теперь ждём ответку, до 7 Мая почистите «Кошкарку»))

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10 месяцев 7 дней назад
МММ
Гость
МММ

Мало почистить, вдоль Кошкар-аты, Карасу и м всех каналов Шымкента через весь город сделать пешеходные берега с озеленением. И решения суда не надо, во все времена, как и сейчас существовала водоохранная зона.

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10 месяцев 7 дней назад
пила дос))
Гость
пила дос))

В Шымкенте свои законы))

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10 часов 27 минут назад
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