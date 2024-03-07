Бахадыр Нарымбетов поздравил женщин с 8 Марта

Накануне 8 марта, мужчины г. Шымкента поздравляют милых женщин с прекрасным весенним праздником.

Свои поздравления и пожелания высказал и председатель маслихата г.Шымкента, председатель Шымкентского городского филиала партии «Аманат» Бахадыр Нарымбетов:

«Дорогие женщины! От чистого сердца хочу поздравить вас с наступающим прекрасным весенним праздником 8 Марта! Этот международный женский день навсегда запечатлён у нас в памяти. Потому что, мы с детства, всегда с трепетом относились к этому празднику, готовили аппликации, собирали цветы, рисовали разные картинки для наших мам, бабушек и одноклассниц. Поэтому этот праздник для нас очень значимый.

Каждую весну этот праздник олицетворяется с приходом первых весенних цветов. Также расцветают улыбки наших девушек и женщин.

В этот день мы все ищем цветы, букеты. Ищем повод поздравить и порадовать наших милых женщин!

Мы все мужчины вас очень любим и уважаем! Мы будем делать все, чтобы жизнь в стране, в нашем городе и в каждой семье становилось лучше.

Пусть в каждой семье будет благополучие, радость и много-много счастья!

С праздником вас, дорогие женщины!!!