Серикжан Сейтжанов поздравил женщин с праздником

Мужчины г. Шымкента продолжают поздравлять женщин с прекрасным весенним праздником 8 Марта!
Президент компании «Саутс-Ойл» Серикжан Сейтжанов поздравил милых женщин с международным женским днем:
«Уважаемые дамы! Разрешите вас всех поздравить с международным женским днем 8 Марта! Пожелать, самое главное, благополучия, счастья и здоровья!
Вы создаете сегодняшний Казахстан. Вы создали нашу Республику! Благодаря вашему титаническому труду сегодня Казахстан имеет во всем мире свое определенное место.
Поэтому в честь вашего праздника, еще раз хочу поздравить вас с праздником!
Пожелать успехов по всех делах и начинаниях, благополучия и счастья!!!
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