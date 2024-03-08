Серикжан Сейтжанов поздравил женщин с праздником

Мужчины г. Шымкента продолжают поздравлять женщин с прекрасным весенним праздником 8 Марта!

Президент компании «Саутс-Ойл» Серикжан Сейтжанов поздравил милых женщин с международным женским днем:

«Уважаемые дамы! Разрешите вас всех поздравить с международным женским днем 8 Марта! Пожелать, самое главное, благополучия, счастья и здоровья!

Вы создаете сегодняшний Казахстан. Вы создали нашу Республику! Благодаря вашему титаническому труду сегодня Казахстан имеет во всем мире свое определенное место.

Поэтому в честь вашего праздника, еще раз хочу поздравить вас с праздником!

Пожелать успехов по всех делах и начинаниях, благополучия и счастья!!!