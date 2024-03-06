Сколько получат многодетные мамы Шымкента к 8 марта?

Казахстанки получат единовременные выплаты к международному женскому дню.

К международному женскому дню мать шестерых детей Шолпан Кульбаева получила подарок от акимата. Единовременная выплата в 18,5 тысяч тенге поступила ей на счет в честь праздника. Женщина говорит, такое внимание приятно.

«Это очень приятно, нас каждый год поздравляют с праздником. Думаю порадую себя и потрачу деньги на что-нибудь для души», — говорит мать шестерых детей Шолпан Кульбаева.

Единовременную финансовую помощь многодетным мамам к международному женскому дню назначают в акиматах. Их будут производить из местного бюджета.

Суммы выплат разнятся от региона к региону. Так, в столице многодетным матерям выплатят чуть больше 9 тысяч тенге, в два раза больше, 18,5 тысяч тенге получат шымкентские матери. В Улытау женщинам выплатят 20 тысяч тенге, всего на эти цели в регионе выделили 165 миллионов тенге. В Акмолинской области в зависимости от статуса женщинам выплатят от 2 до 5 МРП.

По 20 тысяч выплатят многодетным жительницам Караганды, там получателями единовременной помощи станут 8 тысяч женщин. В ВКО сумма чуть меньше, почти 12 тысяч тенге, но и получательниц выплат больше, порядка 12 тысяч женщин. Выплаты не предусмотрены в Алматы, Костанае и Актобе.

Международный женский день отмечают раз в году. А значит, говорят общественники, выплаты должны быть соразмерными и одинаковыми.

«Каждая многодетная мама это мама которая принесла в наш Казахстан численность населения, она ответственная за здоровье, воспитание. Я думаю единовременно хотя бы 30 тысяч для всех женщин», — говорит Баян Жандосова, председатель филиала республиканского совета женщин.

Тем не менее, сколько бы не начислили, говорят казахстанки, приятно будет все равно. Ведь главное, не сам подарок, а уделенное внимание.