ОТКРЫТЫЙ АКИМАТ: задай вопрос руководителю

Новый формат интерактивного общения запускает городской акимат Шымкента. Городские чиновники уверяют: отписок больше не будет. Только ответы по существу.

Новый формат интерактивного общения с представителями акимата города Шымкента — это интернет-конференции, в рамках которых любой горожанин может получить ответ или консультацию по интересующим вопросам.

На этой неделе на вопросы горожан ответят руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Талгат Набиевич Касымбеков и руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куатжан Азимбаевич Жуматаев.

Свои вопросы необходимо отправить в рубрику «Открытый акимат» на главной странице сайта городского акимата, вопросы принимаются до 9 сентября до 16.00.

Сайт акимата Шымкента shymkent.gov.kz (ссылка активна)

Ответы на вопросы будут опубликованы в этом же разделе в пятницу 9 сентября с 10:00 до 18:00.