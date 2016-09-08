ОТКРЫТЫЙ АКИМАТ: задай вопрос руководителю

От
Елена Бояршинова
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Новый формат интерактивного общения запускает городской акимат Шымкента. Городские чиновники уверяют: отписок больше не будет. Только ответы по существу.

Новый формат интерактивного общения с представителями акимата города Шымкента — это интернет-конференции, в рамках которых любой горожанин может получить ответ или консультацию по интересующим вопросам.

На этой неделе на вопросы горожан ответят руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Талгат Набиевич Касымбеков и руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куатжан Азимбаевич Жуматаев.

Свои вопросы необходимо отправить в рубрику «Открытый акимат» на главной странице сайта городского акимата,  вопросы принимаются до 9 сентября до 16.00.

Сайт акимата Шымкента shymkent.gov.kz (ссылка активна)

Ответы на вопросы будут опубликованы в этом же разделе в пятницу 9 сентября с 10:00 до 18:00.

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4 Комментариев к "ОТКРЫТЫЙ АКИМАТ: задай вопрос руководителю"

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Саида Турсуметова
Гость
Саида Турсуметова

ОТКРЫТЫЙ АКИМАТ: задай вопрос руководителю — Otyrar.KZ — новости для Шымкента https://t.co/NyDycLU6Ap

Голос ЗА
0
0
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3 месяцев 18 дней назад
Svema
Гость
Svema

Лучше бы вам на сайт слали вопросы в течении этого времени..было бы прозрачней..они шас тупо отфильтруют неугодные вопросы и все.

Голос ЗА
1
0
Голос ПРОТИВ Ответить
3 месяцев 17 дней назад
elena
Гость
elena

Добрый день! Очень охото все написать не Вам а Выше стоящему руководству. потому что от вас толка нет. единственный вопрос Вам и я его опубликую везде: ПОЧЕМУ У НАС ОТОПОПЛЕНИЕ СЛАБОЕ??? И ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗА НЕГО ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ???

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 18 минут назад
elena
Гость
elena

Добрый день! Очень охото все написать не Вам а Выше стоящему руководству. потому что от вас толка нет. единственный вопрос Вам и я его опубликую везде: ПОЧЕМУ У НАС ОТОПОПЛЕНИЕ СЛАБОЕ??? И ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗА НЕГО ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ???

Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 33 минут назад
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