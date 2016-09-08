Новый формат интерактивного общения запускает городской акимат Шымкента. Городские чиновники уверяют: отписок больше не будет. Только ответы по существу.
Новый формат интерактивного общения с представителями акимата города Шымкента — это интернет-конференции, в рамках которых любой горожанин может получить ответ или консультацию по интересующим вопросам.
На этой неделе на вопросы горожан ответят руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Талгат Набиевич Касымбеков и руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куатжан Азимбаевич Жуматаев.
Свои вопросы необходимо отправить в рубрику «Открытый акимат» на главной странице сайта городского акимата, вопросы принимаются до 9 сентября до 16.00.
Сайт акимата Шымкента shymkent.gov.kz (ссылка активна)
Ответы на вопросы будут опубликованы в этом же разделе в пятницу 9 сентября с 10:00 до 18:00.
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4 Комментариев к "ОТКРЫТЫЙ АКИМАТ: задай вопрос руководителю"
ОТКРЫТЫЙ АКИМАТ: задай вопрос руководителю — Otyrar.KZ — новости для Шымкента https://t.co/NyDycLU6Ap
Лучше бы вам на сайт слали вопросы в течении этого времени..было бы прозрачней..они шас тупо отфильтруют неугодные вопросы и все.
Добрый день! Очень охото все написать не Вам а Выше стоящему руководству. потому что от вас толка нет. единственный вопрос Вам и я его опубликую везде: ПОЧЕМУ У НАС ОТОПОПЛЕНИЕ СЛАБОЕ??? И ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗА НЕГО ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ???
Добрый день! Очень охото все написать не Вам а Выше стоящему руководству. потому что от вас толка нет. единственный вопрос Вам и я его опубликую везде: ПОЧЕМУ У НАС ОТОПОПЛЕНИЕ СЛАБОЕ??? И ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ЗА НЕГО ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ???