Станет ли проще сдавать ЕНТ с введением нового формата?

Сдавать ЕНТ выпускникам школ станет проще! Минобразования наконец презентовало долгожданный обновленный формат сдачи государственного экзамена. С 2017 года Единое национальное тестирование будет разделено на два этапа: школьное и вузовское. Но и это не все: количество вопросов в тестах сократят и добавят второй предмет по выбору.
11-классники Южно-Казахстанской области готовятся к Единому национальному тестированию в новом формате. Математика, история Казахстана, родной язык. В списке предметов, помимо обычных и уже привычных, впервые появился новый — грамотность чтения. Этот предмет станет обязательным, без него сдать главный экзамен не получится. Из нововведений школьников порадовала итоговая аттестация. Ее выпускники впервые будут сдавать в школах. Ученица 11 класса Анастасия Малыхина уверена: подобные изменения положительно отразятся на оценках, ведь волнения в родных стенах будет меньше.
Родной язык — эссе, математика — контрольная работа, история Казахстана — по билетам. На первом этапе тесты будут лишь по двум предметам — на выбор. ЕНТ останется как экзамен для поступления в вуз, а также для присвоения государственного гранта. Еще одним новшеством станет и то, что теперь присваивать знак «Алтын белгi» ученикам будут в школе. Подтверждать пятерки абитуриентам на ЕНТ станет необязательным.
Проходной балл на тестировании остался прежним — 50. Не изменилось и время — на решение дадут три с половиной часа. А вот количество вопросов в тестовых заданиях, напротив, сократится: со 125 до 120. Как и в прошлом году, экзамен можно будет пересдать. Это будет стоить порядка двух тысяч тенге.
Жанат Тажиева, руководитель городского отдела образования: «Выпускные экзамены вернутся назад в школу, а ЕНТ будет мигрировать в сторону SIT. Это справедливо, потому что вузам, что ты знаешь школьную программу, не надо. Потому что у них своя программа, им нужно определять твой интеллектуальный потенциал — как ты можешь осваивать вузовскую программу. Обязательной станет грамотность чтения — это четыре текста, по каждому пять баллов, где будет задана базовая и общеизвестная всем тематика текста. Прочитав его, абитуриент будет обязан провести анализ и в зависимости от текстовых вопросов ответить на ту или иную ситуацию, описанную в тексте. Этот предмет позволит проверить студента на критическое и аналитическое мышление».
За 13 лет существования ЕНТ тестирование сдали полтора миллиона школьников. За это время на прочность главный экзамен страны проверяли несколько раз. И почти всегда ЕНТ сопровождалось скандалами и слезами. Изменят ли ситуацию нововведения, покажет лето 2017-го. ЕНТ пройдет с 1 июня по 1 июля.
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37 Комментариев к "Станет ли проще сдавать ЕНТ с введением нового формата?"
Көп мәселе тесттің форматына емес, оқушылар таңдаған мамандыққа байланысты. Біреулер 125 балл жинап, «экономика» мамандығына түсе алмай жатады. Біреулер 70 балл жинап «инженер» мамандығына түсіп жатады. Ең бастысы мамандық таңдай біліңіздер. Емтихан фоматы екінші кезектегі мәселе.
Аттестациялық емтихан мен ЖОО-ға түсу үшін тапсыратын емтиханның арасына шекара сызғаны дұрыс болды. Әйтпесе бұған дейін ҰБТ «горячий точка» болып келген еді.
Қалай айтқанмен, білім саласындағы енгізілген жаңа жүйе білім сапасын әжептәуір жақсартпақ. Баланың білімге, оқуға деген талпынысын жоғарылатпақ.
Ия ұлттық бірінғай тестілеуге өзгерістер енгізгенді жөн деп санаймын себебі жаңа бағдарлама жаңа база болғаны өте дұрыс
мектеп оқушыларныа жаңа түрде ент болғанын қалаймын өйткені мен былтыр бітірген түлекпін маған былтырғы база мүлдем ұнамайтын
негізінен алып қарайтын болсақ білім сапасын көтеретіндей жақсы нәтиже шығатындай ғана білімді игергеніміз дұрыс сонда ғана жастардың білімді болып шығатыны анық және мына қарастырылып жатқан өзгертуге мен толығымен келісемін
Білім саласына көптеген өзгерістер енгенін қолдаймын сонымен қатар мына қарастырылған мәселеде ұбт да өзгеріс болғанын жөн деп санаймын
у многих родителей, учащихся были недовольства по прошлому формату ент. теперь все станет по-другому. Намного удобней и даст возможность максимально проверить знания школьников.
Станет действительно легче. Во-первых, при поступлении можно основное внимание уделить профилирующим предметам, причем вопросов в тестах станет тоже меньше.
После разделения ЕНТ на два этапа станет всем легче — и выпускникам, и их родителям, и учителям. В школе будут сдавать как когда-то все основные предметы, а при поступлении в вуз — уже профилирующие.
ия жаңа базада ұлттық бірыңғай тестілеудің өткені жөн себебі бұрынғы ескі жүйе көп оқушыларға ұнамайтыны мәлім
ұбт-ның өзгеруі қажет мен оған келісемін себебі біз бір жүйемен қанша жыл жүрдік қазіргі таңда бұл жүйені тезірек өзгерту керек
қандай өзекті мәселені қарастырған мен қуанып отырмын ұбт-ға өзгеріс ендіреді дегенге өйткені мен былтыр тапсырдым жақсы ұпай жинадым дегенмен бұрынғы база маған мүлдем ұнамаушы еді
Правильно сделали, что подтверждение полученных в школе знаний — то есть получение аттестата и знака алтын бельги передали школам. Раньше так и было и никто не раздавал налево-направо золотые и серебряные медали. Потому что нужно на протяжении всех лет учиться на отлично.
Конечно, будет гораздо проще всем. Знания, полученные в школе будут оцениваться отдельно и как подтверждение — выдача аттестата. А на втором уже этапе тот, кто хочет — будет сдавать ЕНТ для получения образовательного государственного гранта.
ну наконец-то в СМИ появилась позитивная новость о ЕНТ, а то все критикуют да критикуют. Я тоже за то, что формат стал удобнее и легче. Удачи выпускники!
однозначно да, новый формат позволит объективно оценить знания детей и выдать аттестат зрелости. А ЕНТ — это правильное распределение грантов. Если человек хорошо сдает экзамены, ему не проблема сдать тестирование. Удачи всем
Поддерживаю подобное разделение ент на 2 этапа!Для школьников будет важнее приобрести аналитические навыки ! научаться выражать свои мысли
Хорошо, что знания школьников будут закреплены в стенах школ, а также проверены при поступлении в универ!
Мектептерде ана тілімен қатар, екінші тіл, яғни орыс мектептері үшін қазақ тілі, қазақ мектептері үшін орыс тілі тест реті тапсырылады
В школах помимо родного языка сдается в виде теста и второй язык, то есть казахский язык для русских школ, русский язык для казахских школ
Экзамены дадут возможность глубоко и объективно оценить знания учащихся. Хорошо, что ЕНТ сделали комбинированным в два этапа, ведь самая первая задача ЕНТ это дать справедливую оценку знаниям ребёнка.
Я не считаю, что должно стать проще. Эти тесты направлены на то, чтобы проверить знания учащегося за 11 лет учебы. Почему должно быть легко? Проще должно быть в моральном плане, чтобы стресса сильного не было, но для этого есть пересдача теперь. Так что все очень грамотно и продумано
мне нравится новый формат! кто сказал, что в школах будет лафа сдать экзамен? будет комиссия, а также строгий совет! у нас всегда так было при аттестациях разных, мы зато тщательней готовились!
Керемет! Енді оқушыларға психологиялық тұрғыда жеңіл болады.
Круто! Молодец наш министр, что поменял формат ЕНТ.
Негізі біздің білім саласы жылдан жылған жақсарып келеді. Қуанарлық жағдай! Сағадиев мырза жарайсыз!
Жаңа формат жақсы маған ұнады. Жарайсың білім министрлігі! Осындай өзгерістер керек болды бізге
Классно! Теперь у школьников снизится психологическое давление. Молодцы МОН!
Жақсы ұсыныс! Дұрыс деп ойлаймын. Себебі қаншама оқушыларымыз ҰБТ-ны тапсырмаймыз деп шет елге қашып жатыр. Керемет!
Жалпы бізде білім саласы дамып келе жатқаның байқауға болады. Жаңа ұсыныс менің көңілімнен шығуда. Тек жақсы жақтарын көріп отырмын. Жарайсыңдар білім министрлігі!
Расыменен қазір білім саласында жақсы өзгерістерді байқауға болады. Мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып жатыр. Сағадиев мырза жарайсыз!
Конечно правильно! Лично я очень была рада этой новости. Экзамены хорошо воспримутся родителями выпускников, так как сами они сдавали экзамены. И раньше вокруг ЕНТ тоже волнения усиливали, в основном, родители переживая за детей. А с таким решением, думаю, согласны большинство людей. Сагадиев все делает правильно. Ну желаю только УДАЧИ всем выпускникам, готовьтесь, дерзайте!
Но по крайней мере, новый формат ЕНТ звучит «мягче», успокаивающе, что не немаловажно обществу. Я верю нашему министру образования. Непременно многие поддержат новый формат выпускных экзаменов.
наконец-то не будет больше зубрежки! Дети будут учиться правильно излагать мысль. Это очень важно. Теперь будет меньше шума вокруг ЕНТ. Министерство образования решило не грести всех под одну гребенку, а тестирование на получение гранта отделить от итоговых школьных экзаменов.
Ия ұлттық бірінғай тестілеуге өзгерістер енгізгенді жөн деп санаймын себебі жаңа бағдарлама жаңа база болғаны өте дұрыс
у многих родителей, учащихся были недовольства по прошлому формату ент. теперь все станет по-другому.
Жаңа тестілеу жүйесін енгізу жақсы идея деген ойдамын! Баланың оқуға, білімге деген ынтасын жоғарылататынына сенімдімін.