Станет ли проще сдавать ЕНТ с введением нового формата?

Сдавать ЕНТ выпускникам школ станет проще! Минобразования наконец презентовало долгожданный обновленный формат сдачи государственного экзамена. С 2017 года Единое национальное тестирование будет разделено на два этапа: школьное и вузовское. Но и это не все: количество вопросов в тестах сократят и добавят второй предмет по выбору.

11-классники Южно-Казахстанской области готовятся к Единому национальному тестированию в новом формате. Математика, история Казахстана, родной язык. В списке предметов, помимо обычных и уже привычных, впервые появился новый — грамотность чтения. Этот предмет станет обязательным, без него сдать главный экзамен не получится. Из нововведений школьников порадовала итоговая аттестация. Ее выпускники впервые будут сдавать в школах. Ученица 11 класса Анастасия Малыхина уверена: подобные изменения положительно отразятся на оценках, ведь волнения в родных стенах будет меньше.

Родной язык — эссе, математика — контрольная работа, история Казахстана — по билетам. На первом этапе тесты будут лишь по двум предметам — на выбор. ЕНТ останется как экзамен для поступления в вуз, а также для присвоения государственного гранта. Еще одним новшеством станет и то, что теперь присваивать знак «Алтын белгi» ученикам будут в школе. Подтверждать пятерки абитуриентам на ЕНТ станет необязательным.

Проходной балл на тестировании остался прежним — 50. Не изменилось и время — на решение дадут три с половиной часа. А вот количество вопросов в тестовых заданиях, напротив, сократится: со 125 до 120. Как и в прошлом году, экзамен можно будет пересдать. Это будет стоить порядка двух тысяч тенге.

Жанат Тажиева, руководитель городского отдела образования: «Выпускные экзамены вернутся назад в школу, а ЕНТ будет мигрировать в сторону SIT. Это справедливо, потому что вузам, что ты знаешь школьную программу, не надо. Потому что у них своя программа, им нужно определять твой интеллектуальный потенциал — как ты можешь осваивать вузовскую программу. Обязательной станет грамотность чтения — это четыре текста, по каждому пять баллов, где будет задана базовая и общеизвестная всем тематика текста. Прочитав его, абитуриент будет обязан провести анализ и в зависимости от текстовых вопросов ответить на ту или иную ситуацию, описанную в тексте. Этот предмет позволит проверить студента на критическое и аналитическое мышление».

За 13 лет существования ЕНТ тестирование сдали полтора миллиона школьников. За это время на прочность главный экзамен страны проверяли несколько раз. И почти всегда ЕНТ сопровождалось скандалами и слезами. Изменят ли ситуацию нововведения, покажет лето 2017-го. ЕНТ пройдет с 1 июня по 1 июля.