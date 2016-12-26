ДТП со смертельным исходом на трассе Шымкент-Самара

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Татьяна Бурдель
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24 декабря 2016 года около 14 ч. 17 мин. в дежурную часть Ордабасинского РОВД поступило сообщение о том, что на трассе Шымкент-Самара произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что 24-летний водитель автомашины «Hyundai Starex», в которой находились 8 пассажиров, не справился с рулевым управлением на обледенелой трассе и допустил опрокидывание автомашины на обочину дороги.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных тяжких телесных повреждений скончалась одна из пассажирок, 1945 г.р., жительница Туркестана. Еще трех пассажиров «Hyundai Starex», жительницу Туркестана, и двух гражданок Узбекистана с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Ордабасинского района. Водитель и остальные пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинского РОВД и возбудили уголовное дело по статье 345 УК КР «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится досудебное расследование.

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