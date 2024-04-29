29-летнего шымкентского дрифтера задержала полиция

Очевидцы сняли на видео опасный ночной дрифт водителя BMW.

В описании к ролику сообщается, что действие происходит в Шымкенте, на дорожной развязке Байдибек-би-Аргынбекова.

Водитель, дрифтовавший на оживленной развязке в ночное время, задержан. Его противоправные действия выявлены в ходе мониторинга социальных сетей.

В полиции города сообщили, что правонарушитель задержан в ходе проверки. Им оказался 29-летний местный житель. В отношении нарушителя составили административный протокол, машину забрали на штрафстоянку.