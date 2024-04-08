Такси перевернулась на крышу при столкновении в Шымкенте

Такси перевернулось на крышу после столкновения с Mercedes в Шымкенте.

Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Жибек-Жолы.

По предварительной информации, Mercedes следовал по Рыскулова в сторону остановки «Котельная».

Водитель такси на автомобиле Nissan Tiida направлялся к рынку «Көктем».

После столкновения Nissan заехал на бордюр, после чего перевернулся на крышу и остановился всего в нескольких метрах от оживленной пешеходной зоны, сообщает корреспондент программы «Экстренный вызов».

В аварии пострадала пассажирка такси. Женщину с тяжелыми травмами головы госпитализировали с места аварии на «скорой».

Оба водителя утверждают, что пересекали перекресток на зеленый свет. Кто виноват, а кто прав, предстоит разобраться сотрудникам полиции.

В результате аварии на дороге образовался затор. Сотрудники дорожной полиции вызвали эвакуатор для разгрузки трафика.

Редакция ТК «Отырар-TV» желает скорейшего выздоровления пострадавшей в результате аварии.