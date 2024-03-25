Очередное ДТП в Шымкенте. Подростки в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу

Очередное ДТП со скутером в Шымкенте, передает OTYRAR.

Подростки 16-17 лет попали в аварию и были госпитализированы с тяжелыми травмами.

ДТП произошло в вечернее время на пересечении улицы Алпысбаева и Тамерлановского шоссе.

По информации корреспондента OTYRAR, водитель LADA (ВАЗ) 21099 внезапно получил сильный удар в боковую переднюю часть автомобиля.

Как оказалось, в «ВАЗ» врезался скутер, за рулем которого находился подросток, а сзади сидел приятель.

Они грубо пренебрегли правилами безопасности на дороге: не заметили или не захотели заметить (это позже определит следствие), что горит красный, а также не убедились, что проезд безопасен.

К тому же они пренебрегли дорожной разметкой, которая указывает, что движение прямо запрещено. Один из подростков на скутере был без шлема.

На место аварии была вызвана бригада скорой помощи, медики осмотрели пострадавших подростков и доставили в больницу.

По предварительным данным, им 16-17 лет, у них серьезно травмированы ноги. Скутер от сильного удара восстановлению не подлежит.