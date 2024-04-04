Три автомобиля столкнулись в Шымкенте: есть пострадавшие

Полиция расследует массовое ДТП, в котором пострадали два человека.

На улице Аргынбекова столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, Kia K5 и Chevrolet Cobalt.

«Авария произошла 2 апреля, около 15:00ч. на перекрестке, недалеко от общеобразовательной средней школы №132», — сообщает корреспондент программы «Экстренный вызов».

По словам очевидцев, водитель Toyota Camry не уступил дорогу Kia K5. При повороте на полном ходу Toyota Camry врезалась в Kia K5.

После столкновения Kia по инерции отбросило на едущего с правой стороны водителя такси Chevrolet Cobalt.

Госпитализировать с многочисленным травмами пришлось женщину за рулем Kia K5.

Сейчас она находится под наблюдением врачей. Второго пострадавшего на Toyota Camry осмотрели медики на месте аварии.

Госпитализация пожилому мужчине не понадобилась. В обстоятельствах дорожной аварии разбираются дознаватели дорожной полиции.