Футбол по-шымкентски: новый сезон — старые проблемы

Чемпионат Казахстанской премьер-лиги по футболу завершился всего полтора месяца назад. Но уже у футболистов идет плановая подготовка к предстоящему новому сезону. В рамках тренировочного процесса, шымкентский «Ордабасы» сыграл в товарищеский матч с местным клубом первой лиги «Кыраном». Несмотря на дружеский характер матча, эту игру не могли пропустить болельщики Шымкентского клуба. Поклонники «Ордабасы» остались недовольны результатом прошедшего сезона. Отметим, в чемпионате страны главная команда Южного Казахстана заняла 4 место.

«Нам надоело быть четвертыми, пятыми… Четвертое место нам преподносят как достижение. Да не достижение это! Нам пора уже быть медалистами, пора уже быть чемпионами. Все команды страны уже были чемпионами, а Шымкент не то, что чемпионом, даже призером не становился. Четвертое место, говорят, Лига Европы, зачем нам европейский турнир, если на 20-ой минуте проигрываем какой-то сербской команде ‘Чукарички’ 3:0», — негодует активный болельщик ФК «Ордабасы» Ержан Мукаш.

Не забыли болельщики упомянуть и об арене шымкентской команды. Недостаток Центрального стадиона Кажимукана — это отсутствие осветительных прожекторов. И снова «старая песня о главном», ведь эта проблема с освещением поднимается уже не первый год.

«Каждый год одно и тоже. Нам обещают, что сделают стадион, говорят, что выделили деньги, но никаких результатов. Вместо того, чтобы сидеть дома и смотреть по телевизору международные матчи, мы, болельщики, идем на стадион и болеем за родной «Ордабасы». Мы хотим наслаждать игрой нашей любимой команды, а не бороться с жарой и солнцепеком», — сетует на проблемы еще один преданный болельщик команды Шымкента.

Ержан Мукаш: «Нет ремонта и нет… пришел уже какой по счету аким, каждый из них обещает, что сделает освещение. Говорят, что деньги выделили, да и в прошлом году это же говорили. Как сидели на жаре болельщики, так и продолжают сидеть. Молодые и старые как сидели на 45-градусной жаре в 3-4 часа дня… Я приглашаю акима летом, посидеть на жаре и посмотреть с нами матч на стадионе. И я не уверен, что освещение сделают».

Товарищеский матч между «Ордабасы» и «Кыраном» завершился победой подопечных Бахтияра Байсеитова, который, к слову, отсутствовал на игре. Игра завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил грузинский нападающий Отар Марцваладзе.

«Как вы знаете в сезоне 2015-2016 мы заняли 4 место. Постараемся в 2017 занять место повыше, как минимум бронзу. Но сейчас я не могу говорить о точных целях, так как с руководством области и клуба не было встречи», — говорит правый защитник ФК «Ордабасы» Бакдаулет Кожабаев.

Как отмечают футболисты шымкентской команды, подготовка к новому сезону проходит планомерно. Тренировки футболистов проходит дважды в день, плюс тактические занятия. Следующие учебно-тренировочные сборы состоятся в начале 2017 года, традиционно, в Турции.